/FOTOGALERIE/ Kruhové křižovatky jsou bezpečnější, než jakékoliv jiné úrovňové křížení. V Benešově jich motoristům slouží šest - u Hvězdy, pod nemocnicí, na Červených Vršcích, u pivovaru, vily Katušky. Nejnověji kraj postavil kruhovou křižovatku v Mariánovicích a připravuje stavbu u sokolovny.

Dopravní situace kolem Hodějovského ulice v Benešově. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

O vhodnosti další kruhové křižovatky napovídají současná dopravní omezení. Nejvíc to je patrné u Katušky. Kvůli omezení nesmí auta z Konopišťské vlevo do Hodějovského. A také opačným směrem – od centra přes nadjezd železnice – se auta dál než ke křižovatce u Katušky nedostanou. Právě to odvádí motoristy do Hodějovského ulice z druhé strany.