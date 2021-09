Nové dopravní hřiště v Týnci nad Sázavou začalo vznikat v máji a už za několik týdnů začalo sloužit svému účelu. Město za něj zaplatilo 1,1 milionu korun. Část nákladů, 400 tisíc korun, ale Týnec získal od Středočeského kraje v rámci jeho prvního participativního rozpočtu, do něhož se sídlo také zapojilo.

V budoucnu to budou moc potřebovat. Také proto mají školská zařízení předmět, který se věnuje dopravní výchově.

/FOTOGALERIE/ Štěstí přeje připravenému. Tohle pořekadlo pasuje i na děti, které jakoby bezcílně a krouží po novém dopravním hřišti v týnecké mateřince. Právě od tohoto věku se děti nenásilnou formou a přesně v duchu pravidel učitele národů Jana Ámose Komenského - škola hrou, učí, jak by se měly chovat na silnici.

