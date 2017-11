Už se ví, kdy centrum Benešova zaberou stroje

Benešov – Dlouho plánovaný a stejně tak odkládaný přerod Tyršovy ulic dospěl do okamžiku svého startu. „První etapa prací začne ve středu 15. listopadu,“ potvrdila mluvčí radnice Veronika Kondrátová.

Benešov chce letos do dopravních akcí investovat 102 milionů korunFoto: MěÚ Benešov

Zahájení stavebních prací se odehraje přímo v křižovatce Tyršovy s Husovou ulicí. A to samozřejmě také znamená, že auta od toho okamžiku neprojedou jak ulicí Tyršovou ak do centra nezatočí vlevo k Masarykovu náměstí řidiči přijíždějící od gymnázia Husovou ulicí.

Samotný start prací se bude týkat odkrytí vozovky a rekonstrukce kanalizacei vodovodu. Předpokládané ukončení celé stavební akce, která by se měla zastavit u křižovatky s ulicí Dukelskou, tedy u budovy katastru plánuje investor, město Benešov na konci října 2018.

První etapa by podle plánů radnice měla skončit příští rok 13. března a práce zahrnují především rekonstrukci inženýrských sítí, kanalizace a vodovodu.

Druhá etapa prací je naplánovaná se začátkem ve čtvrtek 14. března příštího roku. „Týkat se to bude úseku od křižovatky s ulicí Dukelskou po křižovatku s ulicí Husovou a termín ukončení prací je stanovený na pondělí 15. října 2018,“ upřesnila Veronika Kondrátová.

Během druhé etapy stavební firmy opraví veškerý povrch v Tyršově ulici, tedy jak prostor pro automobily, tak pro pěší. Je proto jasné, že Tyršova ulice bude až do podzimu příštího roku jedním velkým staveništěm a pohyb v něm bude omezený. To bude platit nejen pro řidiče vozidel, ale také chodce. „Bude omezena možnost chůze v celé šíři pěší zóny,“ upozornila mluvčí.

Chodci dostanou k užívání koridor, z něhož bude možné vstupovat do jednotlivých objektů. Radnice ale současně upozorňuje na to, že bude docházet i k dalším omezením a dočasným krátkodobým přerušením dopravy v dalších místech. To by však stavebníci měli předem a včas oznámit veřejnosti.