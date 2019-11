OBRAZEM: Už se to blíží, na kruháku U Topolu už pokládají asfalt

Už brzy, za několik dnů, by měli začít motoristé využívat k jízdě do Benešova znovu i sjezd ze silnice I/3 do Křižíkovy ulice. Ten stále ještě zabírají cestáři, kteří budují kruhovou turbokřižovatku U Topolu. Zemní stroje sice ještě na některých částech stavby pracují, což se týká například i nově vznikající křižovatky poblíž kruháčku u Mariánovic, ale činnost finišérů a válců už nad nimi nabírá vrchu.

Práce na stavbě kruhové křižovatky U Topolu nedaleko Benešova. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner