„Za chvíli k nám ale přiběhl synův kamarád, že Filip leží na trampolíně a nemůže se pohnout,“ vzpomíná na osudový moment jeho maminka Kristýna Bartůňková.

Ten den se mu salto nepovedlo. Nedotočil ho. Spadl přímo na hlavu a celá váha těla zatlačila na krční obratle. Tlak roztříštil čtvrtý článek páteře, pátý zlomil. „Když Filip ležel na trampolíně, necítil nic, jen ho pálilo mezi lopatkami. Jak se ale zvětšoval otok míchy, nemohl dýchat. Ptal se, jestli umře. Snažila jsem se ho uklidnit a on mi řekl, že je smířený s tím, že zemře. Ale že se taky bál, že to nestihnu a nebudu u něj,“ řekla chlapcova maminka.

Právě tahle slova se jí stále vracejí. Filip naštěstí zranění nepodlehl, jeho život ale už je jiný než před tím. „Že je Filip v tomto stavu pro mě vůbec není hendikep. I když nebude chodit a nebude moci dělat spoustu věcí, pořád je to on, můj Filip. Myslí, směje se, je optimistický. A budu se snažit, aby měl život co nejlepší,“ plánuje statečná žena, která se musela už v době, kdy byly Filipovi tři a jeho sestře Elišce rok a půl, vyrovnat se smrtí manžela. Ten současný obě děti přijal za své manželé si k nim pořídili ještě Johanku.

První srpnové ráno lékaři v Motole Filipovi operovali krční páteř. Aby mohl dýchat, vyvedli mu průdušnici na povrch těla. Po měsíci se jeho stav začal lepšit, naučil se sám dýchat a postupně ho lékaři odpojili od podpůrných přístrojů. Na spinální jednotce začal s rehabilitací. Spodní část těla a pravou ruku má ale nehybné, funkční má jen levou ruku, i když zatím příliš nehýbe prsty.

„Už se ale naučil základní úchopy, umí ovládat telefon. To se teď učí v Rehabilitačním ústavu Kladruby,“ sdělila maminka s tím, že v Kladrubech Filip zůstane pět měsíců a o prodloužení rozhodne lékař. Další rehabilitace ale pojišťovna nezaplatí.

Filip stále věří, že bude schopen svůj stav výrazně zlepšit. K tomu mu od začátku pomáhá celá rodina. Maminka se sestrou Danuší za Filipem jezdily celý půlrok střídavě každý den. „Bez její pomoci bych to nezvládla. Nastoupila bez mrknutí oka jako jeho druhá máma, i když má sama časově náročnou práci, doma manžela a tři malé děti,“ zdůraznila Kristýna Bartůňková, která věří, že v momentě, kdy se syn zvládne přemístit z postele na vozík a z něj na toaletu nebo se sám dokáže posadit, bude v mnohém soběstačný jak doma, tak venku.

Kvůli tomu se Filip přestěhuje k babičce do Nových Jiren. Odtud je to do Prahy kousek a tam bude mít víc možností i na zaměstnání. Dům rodina nyní upravuje na bezbariérový. Největší položkou bude výtahová plošina a nájezdová rampa.

Pomoc už nabídli přes Konto Bariéry desítky možná stovky lidí, kteří Filipovi poslali přes milion korun. „Pro nás ale byla určena cílová částka sedm set tisíc. Peníze vybrané navíc, budou přerozděleny do jiných sbírek. Děkuji všem, kteří nám pomohli, moc si toho vážíme,“ dodala maminka.

Pomoci chce i Městské kulturní centrum Votice. Loni na podzim vyhlásilo v radničních Votických novinách soutěž o nejkrásnější podzimní fotografii. To samé se uskuteční i v zimě na jaře a v létě. „Ze tří vítězných fotografií každého období vyrobíme kalendáře pro rok 2022. Ty pak prodáme prostřednictvím charitativní organizace. Zisk dostane Filip na rehabilitaci,“ potvrdila votická místostarostka Jaroslava Pokorná.

Pomoci může prostřednictvím transparentního účtu 123-1125930257/0100 kdokoliv. Filip totiž bude muset cvičit, protahovat se, posilovat. A to neustále. Kdyby totiž přestal rehabilitovat, šance na změnu stavu by pak už byla minimální.