To klasické, které lze navštívit třeba v Táboře či Jihlavě, byste však v Trhovém Štěpánově hledali marně. Staré sklepy tesané ve skále pod řadou domků existují, ale průchozí katakomby nikoliv, byť počátky sídla sahají před rok 995. Nic na tom nemění ani fakt, že v centru stála kdysi tvrz, která se později proměnila v hrad a přestavbou pak na zámek. „Zámek vyhořel v roce 1750 a nikdy už nebyl obnoven,“ uvedl starosta, který jako místní patriot zná historii svého města do nejmenších detailů. I tu novější. Zaníceně proto vypráví, jak tam v roce 1953 proběhl průzkum, jehož cílem bylo odhalit možné zásoby strategického uranu.

Výsledky průzkumů jsou tajné

„Prováděli ho tehdy Rusové s lidmi z Uranových dolů Příbram. Vykutali šachtu hlubokou třicet metrů a od ní pak až čtyři sta metrů dlouhé chodby, odkud přinesli smolinec,“ je přesvědčený starosta Kron, i když právě tuto informaci načerpal dnes šedesátiletý muž jen z vyprávění pamětníků. Na vlastní oči ale viděl, jak se na některých místech poddolované území částečně propadlo. Průzkumné práce kvůli radioaktivní uranové rudě ale nepotvrdila Kristýna Hanušová, specialista komunikace státního podniku Diamo, který v Česku zahlazuje následky hornické činnosti po těžbě uranu. „V okolí Trhového Štěpánova rozsáhlý průzkum na uran prováděn nebyl,“ tvrdí.

Podle informací, které se jí na dotaz Benešovského deníku podařilo dohledat, se v severozápadním okolí města nachází pouze jeden šurf, tedy průzkumná jáma. „Má číslo 18/1 a hloubku 32 metrů. Průzkum tam prováděl v roce 1953 podnik Uranový průzkum, závod VII – Příbram,“ připomněla. Podle Josefa Korna ale odborníci na těžbu uranu do Štěpánova jezdí stále. Každé dva roky. Na kontrolu. „Mají to vedené a zapsané jako horní dílo. V místě je zábor, nesmí se tam nic stavět. Jaké byly výsledky průzkumu nevíme, to je tajné. Dostali jsme jen odtajněné skutečnosti, například mapu podzemí nebo nějaké certifikáty,“ řekl.

Z místa bude turistický ráj?

I když podle starosty průzkumníci z podzemí nějaký smolinec přinesli, nejspíš to nebylo úplně významné množství. „Zásoby uranu zde vypočteny nebyly, tudíž zde neexistuje ani ložisko uranu a také zde nebylo stanoveno chráněné ložiskové území,“ připomněla ještě Kristýna Hanušová. Fotografování dokumentů pro zveřejnění v Deníku, které má mít štěpánovská radnice k dispozici, starosta odmítl. Jako velký patriot chce, aby zprávu i se snímky spatřili nejdříve jeho sousedi. „Až to zveřejníme v našem Zpravodaji, pak vám to poskytnu,“ slíbil s tajemným úsměvem a připustil rovněž, že by se u Trhového Štěpánova mohlo znovu kutat, obdobně jako ve 14. století.

Tehdy však šlo o zlato. „Může přijít doba, že nám kopec poddolují,“ míní. „Doufejme ale, že se tak nestane, že z místa bude jen turistický ráj, ne doly,“ dodal Josef Korn s tím, že s případným využitím chodeb město nepočítá. Kristýna Hanušová ze státního podniku Diamo možnost zahájení těžby odmítá. „Stát o těžbě v této oblasti neuvažuje,“ tvrdí. V blízkosti místa průzkumu ale bezpochyby leží jiný poklad. Je na povrchu a patří jen obyvatelům města. Pod Pasekou, kopcem s kótou 517 metrů, radnice nyní buduje rozhlednu. Samotný kamenolom, který tam také leží, dodával materiál i na stavbu dálnice D1 z Prahy do Brna už v meziválečném období, začal sloužit před staletími.

Místo těžby pálení čarodějnic

Z kvalitního kamene jsou i mosty poblíž Borovska, z nichž nad hladinu Švihova nyní vyčnívají jen horní partie s mostovkou. V lomu, kde lámání skončilo v polovině sedmdesátých let minulého století, už společenské akce byly. Místní ho už mnoho let rádi využívají k různým, většinou soukromým akcím. Zapojit se do toho chce také město, které z místa hodlá vytvořit jedno z kulturních center. Jizvy v krajině po těžbě zahladila během desítek let zcela zdarma příroda. Tu a tam v lomu ještě stojí torza někdejších budov, například sklad trhavin nebo místo pro drtič kamene. Jinak ale má lom řadu kouzelných a romantických zákoutí. Právě ta jsou podle starosty Korna ideální pro společenská setkávání. Třeba při muzice, pálení čarodějnic nebo různých oslavách.