Také ten přivátá první klienty během úředních hodin v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin. „V tomto rozsahu bude úřad pracovat do odvolání, nejdéle však do úterý 30. června,“ upozornila tajemnice s tím, že od pondělí platí také to, že všechny budovy úřadu mimo prostor pokladny a podatelny v budově A zůstanou mimo úřední hodiny pro veřejnost uzavřeny.

Kvůli přetrvávajícímu nebezpečí přenosu nákazy Covid-19 benešovská radnice bude stále upřednostňovat písemný, elektronický nebo telefonický kontakt před tím osobním. Navíc budou mít před těmi, kteří na úřad dorazí „náhodně“ přednost ti, kteří se předem objednají. K tomu občanům slouží elektronický objednávkový systém, ale docela běžná domluva pomocí telefonu či e-mailu.

Svá pravidla má také doručování dokumentů. I tady je úřad uskutečňuje přednostně prostřednictvím elektronické komunikace. Funguje ale dál také klasika pomocí doručení přes poštu. Možné to je však i osobně přes podatelnu.

„Do všech budov úřadu je zakázaný přístup osob, které jsou v pracovní neschopnosti v souvislosti s onemocněním Covid-19, nebo kterým byla nařízena karanténa v souvislosti s výskytem tohoto onemocnění a také těch, které jeví jeho příznaky,“ upozornila Magda Zacharieva s tím, že nutnou samozřejmostí jsou u vstupujících roušky na obličeji.

Před vstupem do budov úřadu si musejí lidé také desinfikovat ruce připravenými prostředky. Na to všechno bude před objekty úřadu dohlížet strážník. Ten také zajistí, aby do objektu vstoupilo mimo zaměstnance nejvýš deset lidí.

„Strážníkovi klient oznámí příjmení úředníka, ke kterému směřuje nebo agendu, kterou chce vyřídit. Klient je ale povinen strpět identifikaci a podepsat čestné prohlášení o tom, že netrpí onemocněním Covid-19, ani nejeví příznaky tohoto onemocnění,“ vysvětlila benešovská tajemnice.

Obdobně to mají nastaveno a od pondělí budou praktikovat také ve Vlašimi. O tom, jak mohou pořídit, se klienti, tedy obyvatelé města samotného i sídel v rámci obce s rozšířenou působností Vlašim dozvěděli také už včera na vlašimském webu. „Všechny agendy úřadu budou mít otevřeno v pondělí a ve středu od osmi do pěti odpoledne s hodinovou pauzou na oběd,“ potvrdil vlašimský starosta Luděk Jeništa.

Také ve městě pod Blaníkem se musí občané pro vyřízení svých záležitostí předem objednat a u vchodu do budovy bude patrolovat a situaci také koordinovat strážník. „Pro klienty si budou úředníci osobně chodit ke vstupu, budou si je brát jednotlivě a po vyřízení je doprovodí k východu,“ popsal starosta režim s tím, že ten, kdo přijde bez objednání se může ve vestibulu na úředníka nakontaktovat telefonem.

Vlašimští úředníci jsou z preventivních důvodů rozděleni do dvou skupin. Jedna bude pracovat a druhá na jejich vystřídání následující den, vyčkává doma. K ruce ale mají i počítače a přesměrované úřednické telefony.

Votický starosta Jiří Slavík malý posun k normálu vítá. I ve Voticích mají úřední dny pondělí a středa od 8 do 17 hodin s polední přestávkou. V úterý bude otevřen úřad jen dopoledne. „My jsme ale měli úřad otevřený, i když jiné měly na vchodě závoru,“ připomněl s tím, že úředníci k nové situaci přistupují racionálně a cítí, že je potřeba, aby úřadovali denně. Jako třeba ti na stavebním úřadě. „Nikdo za ně jejich záležitosti nevyřídí. Natahování situace nikam nevede a je to slepá ulička,“ dodal.

Současně Jiří Slavík připomněl, že práce úředníků je veřejnou službou, podobně jako u hasičů, zdravotníků či policistů. „Každý z nich má v práci určité výhody, ale také nevýhody. Je logické, že v této mimořádné situaci musí nést určitá rizika. Můžeme zavřít obchod, ale stát a obec je to poslední, co by mělo zůstat otevřené. Veřejnost musí dostat od veřejné správy signál, že tu stále je a funguje. Pokud by to tak nebylo, vedlo by to k negativnímu uvažování občanů. Svět totiž rozhodně nekončí,“ doplnil votický starosta Jiří Slavík.