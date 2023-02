Rodina stihla společně oslavit pravoslavné Vánoce 2022, ale její štěstí nemělo trvat dlouho. Ve čtvrtek 24. února 2022 na Ukrajinu vtrhli Rusové. A i když se ruské bombardování Ivano – Frankivsku, historickému městu v někdejší rakousko-uherské Haliči s téměř čtvrtmilionem obyvatel vyhnulo, rodina Boruchova na nic nečekala. Bomby totiž padaly jen asi dvacet kilometrů daleko na tamní letiště a elektrárnu, kde se Bohdan vyučil elektrikářem a vystudoval také střední školu.

Pořád jsem plakala a holky se stále ptaly proč

"Jak to začalo, nemohla jsem vůbec nic dělat. Pořád jsem plakala a holky se stále ptaly, proč. Celou noc jsem stála u okna a přemýšlela o tom, jestli přijdou Rusáci," vypráví Marijana obstojnou češtinou a z očí jí znovu tečou slzy. Po probdělé noci se 25. února vystudovaná učitelka domluvila telefonicky s manželem, který má také vysokoškolský diplom, zabalila do jedné tašky nejnutnější věci a odjela do Polska.

V tu dobu už Bohdan věděl, že Mariana s dcerami zamíří do Česka, proto jel napřed. Jenže tak jednoduché tohle cestování mladé ženy s malými dětmi, s tehdy dvouletou Olhou a čtyřletou Annou, ve skutečnosti rozhodně nebylo.

Marijana volala snad dvaceti řidičům, kteří na internetu nabízeli odvoz na západ. Jeden pak skutečně zavolal zpět s podmínkou, že pojedou jen ženy s malými dětmi. Do pěti minut chtěl znát definitivní rozhodnutí – "jedete nebo nejedete?" Nebyl to ale nikdo místní a se svou dodávkou pro devět lidí jel z oblasti vzdálené od Ivano – Frankivska zhruba 100 kilometrů. "Tchán Marijanu odvezl k mé sestře a její manžel ji pak dopravil až na místo srazu s tím řidičem," vzpomíná Bohdan.

Uprchlíky v Čechách

Do Čech, na Benešovsko, konkrétně do Postupic za bratrancem Marijany, který tam žije už dvacet let a vybudoval si i vlastní stavební firmu, Bohdan dorazil kolem poledne. Už večer se tam sešel se ženou a dětmi. Provizorně rodina žila několik dnů i na Racku poblíž Benešova. Už 3. března ale získala od úřadů statut uprchlíků s povolením k pobytu. Od 8. března 2022 pak Boruchovi dorazili do Divadelního penzionu v Bukovanech. Tam žijí dosud.

Bohdan pracuje dál jako stavební dělník ve firmě manželčina bratrance v Postupicích, místo si po čase a řadě marných pokusů našla také Marijana. Dokonce blízko svému oboru. Díky kurzu se už obstojně domluví česky, což je pro její současnou práci hodně důležité. "Pracuji dopoledne jako asistentka pro ukrajinské děti v mateřské škole. Je jich tam pět," řílá a dodává: "Dělala bych ale cokoliv. Uklízečku nebo pomocnici v kuchyni." Česky už umí dobře také obě dcerky. V Bukovanech se jim líbí, ale schází jim kočička, která musela zůstat na Ukrajině.

Poprvé za šest let manželství jsou Bohdan a Marijana spolu s dětmi už celý rok a vidí se každý den. Tak tomu dříve nebylo. Bohdan vydělával v Polsku a jeho žena se starala o dcery na Ukrajině. "Když jsme odjížděly z domova, plánovala jsem, že se za měsíc, dva vrátíme. Teď, i když nás to srdcem pořád táhne domů za rodiči, to ale není možné. Na Ukrajině jde elektřina jen část dne. Nemůžeme uvařit, zatopit a přitom se pořád bojíme války a bombardování. A také tam není práce. Pokud bychom se po válce vrátili, bylo by to stejné jako před ní. Bohdan by jezdil za prací do Polska a viděli bychom se jen o víkendech," vysvětluje situaci Marijana.