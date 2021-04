„Od pondělí máme nové testy, ale ty jsou na provádění časově náročnější,“ potvrdila ředitelka benešovské ZŠ Dukelská Hana Procházková ale připomněla, že s novými testy dorazily také dva stojánky, do nichž je možné umístit všech 20 v balení dodávaných zkumavek s roztokem. „Dříve tam byl jen jeden stojánek na deset zkumavek,“ upozornila ředitelka.

V ZŠ Týnec nad Sázavou používají děti „šťoutrací“ testy a děti se zavedením stěrového kartáčku do nosu žádný problém nemají. Přesto jich několik z celkem 350 zapsaných žáků zůstalo doma, protože si jejich rodiče testování nepřáli testovat.

„Děti jsou při tom úplně v klidu. Jen jsme vyměnili jeden test za druhý a museli si vytvořit stojánky na zkumavky. Chytáme je do kolíčku na prádlo,“ připomněla ředitelka školy Barbora Hanáková.

Obdobně bez potíží se testuje i ve vlašimské ZŠ Vorlina, kde řada dětí při tomu už ani nepotřebuje asistenci rodičů. Někteří žáci si pak z domova nosí testy na které jsou zvyklí.

O tom mluvila například také ředitelka ZŠ Dukelská Hana Procházková když připomněla, že v manuálu z ministerstva školství nebylo uvedeno, že si děti mohou přinést svůj vlastní test. O této možnosti se pak dozvěděla až v pátek z tiskovky ministra.

Dítě, které neprojde zkouškou zdraví, by se do školy dostat nemělo a také se tak ději. Podle ředitele ZŠ Vorlina Petra Jíši ale škola komunikuje s rodiči, proto se nestává, že by žák přišel a kantoři ho následně poslali domů.

„Ti co odmítají testování mají omluvenou absenci a zůstávají rovnou doma,“ vysvětlil ředitel s tím, že také žáci v jeho škole si s nedostatečným vybavením testovacích sad, respektive nutností dodržovat při testování rozestupy poradili sami. Jako držáky zkumavek použili obyčejnou modelínu.

Žádné vzrušení nepřinesly testy ani do teplýšovické malotřídní základní školy. Jen jedno dítě, respektive jeho rodiče testování odmítají, další si nosí testy své a dvěma prvňáčkům při odběru vzorku pomáhají rodiče. Také do této školy dorazily v pondělí 26. dubna nové testy.

„Je to s nimi strašně zdlouhavé. Testováním jsme ztratili skoro celou hodinu,“ připomněla ředitelka ZŠ a MŠ Teplýšovice Charlotta Kurcová s tím, že se v ZŠ testuje 44 dětí a v mateřince dalších 18 předškoláků. Také tam si s problémem výbavy testovacího setu dokázali poradit. Každé dítě má na lavici číslo a stejné je i u otvoru v papírovém držáku zkumavek, kam děti své vzorky ukládají.

Podle ředitelky benešovské MŠ U kohouta Sedmipírka Taťány Mastné už testování nikomu nevadí, i když zpočátku měli někteří rodiče obavy.

„Jedna maminka dokonce dělala zle, že nechce, abychom její holčičce šťourali v nose. Když ale pak viděla, jak se testy prování, omlouvala se,“ popsala jednu z mála příhod ředitelka. „Maminka přinesla test plivací, ale holčička nakonec stejně chtěla šťourat v nose,“ dodala s úsměvem ředitelka MŠ s tím, že testy provádějí rodiče v šatně.

Momentálně ale školky plně vytížena není ani ve třídách předškoláků. Z 250 teď hodí jen 90 dětí. To komplikuje práci, protože učitelky nejsou vytížené a ředitelka to řeší zdvojováním, tedy nasazením obou kantorek, které by se jinak střídaly při dopolední a odpolední směně. „Všechno už jsme umyly, natřely a už se moc těšíme, až se situace vrátí do normálu.