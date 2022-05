Na jeho území je nyní 2022 Ukrajinců s pobytovým vízem. Z tohoto počtu je pak 433 dětí ve věku od 6 do 15 let. Možná až 170 z nich by mohlo zamířit přímo do benešovských základních škol. Podle Jany Čechové je reálné, že je školy přijmou všechny.

„Posun k lepšímu přinesl velmi aktivní přístup benešovských škol. Za operativní řešení problému, který s příchodem válečných uprchlíků nastal, by zasloužily ocenění,“ pochválila radní.

V rámci zmiňovaného aktivního přístupu a současně i nového zákonu Lex Ukrajina dvě největší benešovské školy, ZŠ Dukelská a ZŠ Jiráskova, které jsou dlouhodobě naplněné na téměř sto procent, využijí výjimku pro navýšení kapacity.

„Dukelská škola si tím navýší kapacitu z 960 žáků na 990, Jiráskova o dalších dvacet žáků,“ uvedla Jana Čechová s tím, že stranou nezůstane ani nejstarší škola ve městě, ZŠ Na Karlově. „I tam zmobilizovali síly, aby mohli přijmout ukrajinské děti,“ dodala. Ředitelka ZŠ Dukelská Hana Procházková zatím neuzavřený proces potvrdila.

„Pokud z ministerstva dostaneme rozhodnutí o schválení navýšení kapacity ještě do konce tohoto školního roku, mohu oněch třicet dětí přijmout klidně ještě v červnu. Jinak to bude platit až od začátku nového školního roku,“ sdělila ředitelka.

V dalších školách je situace různá. Někde mají relativně volno, jinde nikoliv. „K těm, co mají volná místa patří například škola v Pyšelích nebo v Čerčanech,“ tvrdí radní. Informaci potvrdila ředitelka ŽS Pyšely Milena Prášková, ale upřesnila, že se přijímání ukrajinských dětí k výuce bude řídit kapacitními možnostmi školy a školní jídelny. „Máme tři sta míst ve školní jídelně a do naplnění tohoto počtu můžeme navýšit i celkový počet žáků ve třídách. K tomu nám zbývá třináct volných míst,“ uvedla.

Učitelé z Ukrajiny

Naopak v ZŠ Čerčany situace už pokročila dál. Ředitel školy Miroslav Král připomněl, že jeho škola už nyní vyučuje 30 dětí z Ukrajiny a další už přijmout nemůže. „Jsme jedna z mála škol, která nečekala na nový školní rok, a děti z Ukrajiny přijala hned. Zajistili jsme jim i učitele z Ukrajiny,“ řekl, že děti uprchlíků by měly navštěvovat tu školu, kde jsou ubytování. Pak by podle něj nikdo neměl problém přesouvat se do sousedství a posílat děti jinam. Právě takovou situaci popsal z vlastních zkušeností.

„V celé záležitosti začleňování ukrajinských dětí je chaos. Chtělo by to žáky lépe rozvrstvit, aby zátěž nebyla jen na některých školách. Navíc jsem dosud neviděl žádné peníze pro děti i nově učitele,“ upozornil Miroslav Král. Podle Jany Čechové by měli zákonní zástupci ukrajinských dětí skutečně žádat o zařazení ve spádových školách podle místa pobytu. Pokud se tam kvůli naplněnosti děti nedostanou, pak by měli ředitelé škol vyrozumět zřizovatele. Ten by pak měl situaci řešit v rámci svých dalších škol. „Pokud by zřizovatel ale neměl školu s volnou kapacitou, měl by o tom spravit úřad Středočeského kraje, který by to pak vyřešil po své linii,“ dodala Jana Čechová s tím, že v Benešově je ve školách zatím jen velmi málo Ukrajinců. „Kolem deseti,“ řekla.

Připomněla ale, že ukrajinské děti už druhý měsíc navštěvují adaptační kurz v domě dětí a mládeže. O něj byl podle radní zpočátku velký zájem, ale postupem času je jasné, že to nestačí, že se děti příliš česky v nějakých kurzech učit nechtějí a raději by chodily do školy.

Situace ohledně jejich začleňování se ale mění každý den. Někteří přijdou a zase odejdou, jiní chtějí chodit do školy a za dva týdny už zase ne. „Rozumím tomu. Rodiče řeší v cizí zemi spoustu problémů,“ hodnotí Jana Čechová. Kolik ukrajinských dětí do škol v ORP Benešov přijde, naznačí například speciální zápisy do základních škol. Ty se konají už 8. června.