Čeká ho přitom úkol, ke kterému směřuje už od roku 2010. Právě v té době došlo ke stržení chátrající budovy v sousedství radnice, na jejímž místě začal růst budoucí spolkový dům. Dosud ale není dostavěný.

„Tehdy Křivsoudov získal na stavbu dotaci 3,8 milionu korun, která pokryla zhruba polovinu nákladů,“ připomněl Jan Červený, neuvolněný starosta městyse. „Bohužel jsme podporu nezískali na celou akci, a když se získané peníze prostavěly, zůstalo financování na obci. Od té doby objekt dostavujeme za vlastní,“ přiznal starosta, který je v čele městyse druhé volební období.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Obec už do spolkového domu investovala několik milionů. Loni tam byly instalovány okapové žlaby a svody, na střeše přibyly sněhové zábrany. Letos na podzim má být na řadě fasáda. Do konce roku by pak měla být celá stavba hotová.

Podle starosty je dostavba spolkového domu prioritou městyse se 438 obyvateli. Zařízení mají využívat místní spolky k akcím, pořádaným zatím v sokolovně s rozlehlou zahradou, kde je obec třetinovým majitelem. Spolkový dům by jim měl nabídnout vhodnější zázemí.

K dispozici tam bude velká společenská místnost vhodná například i pro tanec. Nebude chybět kuchyňka pro přípravu jednoduššího občerstvení ani sociální zařízení. Podle Červeného by se do objektu mohla vejít i knihovna, odehrávat by se tam mohly dokonce i svatební obřady. Plánovaná kapacita je zhruba šedesát lidí. „Byl bych rád, kdyby se tam - když ne napořád, tedy alespoň na nějakou dobu - přestěhoval také obecní úřad. Radnice dost chátrá a zasluhovala by si už velkou rekonstrukci,“ poznamenal starosta.

Ne všechny obecní peníze, určené na investice, loni padly na spolkový dům. Díky 210 tisícům z kasy městyse i dotacím se křivsoudovští dobrovolní hasiči dočkali nového vozu Fiat Ducato. K požárům i dalším zásahům v něm míří až devět hasičů. „Zatím jsme v JPO V, ale nově od dubna budeme zařazeni jako JPO III. To také znamená větší akceschopnost a to, že naši hasiči budou povoláváni i k zásahům mimo náš katastr,“ vysvětlil Jan Červený, sám člen Sboru dobrovolných hasičů Křivsoudov, který má zhruba padesát členů.

Další vlastní peníze i dotace věnoval městys na obnovu obecních lesů s výměrou 145 hektarů, jejichž velkou část zničil kůrovec. Opravy se loni dočkala i cesta kolem fotbalového hřiště, kde je pod recyklátem uloženo vedení elektřiny i vodovod vedoucí do kabin.

„Pokud bychom získali dotaci, vytvořili bychom za dva miliony korun hned vedle nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem,“ dodal starosta s tím, že v březnu s přispěním dotace vznikne dětské hřiště na ploše 15 krát 20 metrů s umělým povrchem také v areálu mateřské školy. Tam hodlá radnice rovněž vyměnit starý kotel na koks za nové tepelné čerpadlo. I v tomto případě by měly pomoci dotace.