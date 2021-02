Úklid sněhu pokračoval i druhý den, stejně jako 'bitva' řidičů s nepřízní počasí

/FOTOGALERIE/ V noci na úterý 9. února sice přituhlo, rtuť teploměru se smrskla až k -7 stupňům Celsia, ale na zem se už naštěstí pro motoristy snášel jen lehký sněhový poprašek. Přesto na některých místních komunikacích zůstala dál mocná vrstva zkrystalizované vody. Právě proto také znovu do boje se sněhem vyrazili vlastníci hrabel, košťat nebo dokonce sněhových pluhů a jali se odklízet to, co se první den po přívalu nepodařilo.

Zasněžený Týnec nad Sázavou v úterý 9. února 2021. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner

Jak vypadala situace v Týnci nad Sázavou dosvědčují fotografie v galerii pořízené v úterý ráno. V jiných částech Benešovska ale pokračuje "bitva" řidičů s nepřízní počasí. Například na silnici mezi Rabyní a Blaženicemi zastavil před půl osmou ráno linkový autobus na kraji silnice a nemohl pokračovat v jízdě. Alespoň tak to vyhodnotil řidič, který se obával, že by jeho vozidlo mohlo sjet do příkopu. Cestující ale z autobusu vystoupili a čekali na jeho vyproštění. Dopravní problémy neustaly. Silnice klouzaly, na dráze zamrzly výhybky Přečíst článek › V 10 hodin přivolala Městská policie Benešov na pomoc hasiče do Jiráskovy ulice. Řidička tam osobním autem najela na velký kámen, vozidlo zůstalo stát a překáželo v provozu.