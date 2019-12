Učňové z Vlašimi napečou půl tuny vánočního cukroví

/FOTOGALERIE/ Vánoce jsou svátky klidu a míru. Než se k nim dospělí propracují, prožívají někdy „období hrůzy.“ To je spojené nejen se stále nesnadným úkolem sehnat ty originální dárky, ale především s „povinností“ napéct potřebné množství a druhy vánočního cukroví. Jenže i tato tradice se za tři dekády změnila. Domácí pečení už není „in.“ To je naopak dojít si pro něj do supermarketu…

Pečení vánočního cukroví učni z Vlašimi. | Foto: DENÍK/Zdeněk Kellner