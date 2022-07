Zahrada však nebude mít rozlohu z dob řeholníků. Jejich původní několikahektarové pozemky posloužily pro výstavbu továrny Tesla. Další půda postupně přešla na jiné vlastníky. K teprve nedávno rekonstruovanému klášteru tak v současné době náleží jen necelé čtyři tisíce metrů čtverečních.

„I tak to považuji za zmrtvýchvstání velké klášterní zahrady,“ řekl Jiří Maršíček, jeden z iniciátorů záchrany místa ze spolku Za záchranu kláštera ve Voticích.

Přesně před dvěma roky votický starosta Jiří Slavík říkal, že obnova zahrady by měla být realizována do konce volebního období. Nyní k naplnění plánu už nic nestojí v cestě a zbývá zhruba osm měsíců.

„Chtěli bychom, aby si zahrada zachovala františkánského ducha, ale zároveň, aby sloužila veřejnosti,“ uvedla předsedkyně spolku Jana Zelenková s tím, že prostor by neměl být „zanesený“ pěšinkami, ale mohli ho využívat maminky s dětmi, cestující čekající na svůj autobus nebo obyvatelé domu s pečovatelskou službou. Proto se loni konaly schůzky se zahradním architektem a v červnu a září také veřejná setkání s obyvateli.

„Při nich jsme společně plánovali, jak by celý prostor měl vypadat, co by na něm mělo být a jaké aktivity by se tam měly odehrávat,“ připomněla Lucie Krubnerová projektový manager Mikroregionu Voticko.

Své do celé záležitosti však říkají také památkáři. Také proto je už nyní jasné, že se do zahrady „nevejdou“ žádné herní prvky pro děti.

Pro vznik zahrady byla vypsána také veřejná sbírka, kde dárci přispěli částkou 83 tisíc korun. Dalších 50 tisíc pak přidala Nadace Via. To sice není špatný základ, ale prostor bude potřebovat mnohem větší investici. Proto peníze přidá i město. Za uvedenou „startovací“ částku však letos alespoň dojde k otevření zahrady. Proces je však teprve ve fázi přípravy. Nápady veřejnosti zpracovává projektová kancelář a podle výsledného projektu se pak začne budovat. Napřed ale musí projít kolečkem schválení orgánů a odsouhlasení městem.

Podle Lucie Krubnerové by se do vzniku zahrady měla zapojit veřejnost nejen nápady, ale také prací. Lidé včetně dětí ze škol tak budou moci zahradu sami podle návrhů zahradních architektů tvořit. Proto jsou v plánu i brigády, například sázení stromů a keřů.

„Lidé pak budou mít k takovému místu jiný vztah, budou si ho více vážit,“ míní manažerka mikroregionu.

Zahrada bude otevřená celý den, ale na noc se bude zamykat.

Podle Jiřího Maršíčka, který čerpal informace od kronikáře, pana Pavlovského, pamětníka posledního zahradníka, který se jmenoval Josífek, sloužila klášterní zahrada nejen mnichům, ale také lidem z Votic. „Chodili si tam pro sazenice zeleniny,“ potvrdil.

V místě, kde nyní vzniká nová zahrada, měli řeholníci ovocný sad. „Zajímavé je, že františkáni měli i sušárnu na ovoce,“ dodal Jiří Maršíček.