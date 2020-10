V některých volebních místnostech se ale přece jen „cosi zvláštního“ odehrálo. Například volební komise v Louňovicích pod Blaníkem si pro hlasování přinesla dosud nepoužívanou pomůcku. „Po vzoru Olomouce bereme občanské průkazy do kolíčku na věšení prádla,“ potvrdila jedna z komisařek.

Ve Zvěstově zase, jak jako dosud pokaždé, nechyběl pamětník, který členy komise oblažil poezií. „K volbám pokaždé přichází pán, kterému je přes osmdesát let s vlastnoručně složenou básničkou. Pokaždé na jiné téma,“ uvedla zvěstovská komisařka s tím, že ji nejprve zpaměti odrecituje a pak odvolí.

„Překvapila mě snad jen disciplinovanost voličů. Je to ale jen odraz toho, co slyší neustále třeba v televizi,“ uvedla Monika Čabanová, předsedkyně volební komise ve vesnici roku 2010, Ratměřicích. „Nikdo nezapomněl občanku ani roušku. Je to tu v pohodě,“ dodala Monika, jedna ze tří členů jedné rodiny ve čtyřčlenné ratměřické komisi.

Bylo to tak i v nedalekém Kamberku. Komisařky, čtyři ženy, popsaly průběh voleb dokonce jedním slovem – rychlé. „Nikdo se tady moc nezdržuje, rychle odvolí a odchází,“ popsala jedna z komisařek.

Voliči už občerstvení nenosí

Při dotazu na občerstvení, kterým si komisařky zpestřovaly průběh voleb, se jen zasmály. „Tady to bývalo obráceně. Nám občerstvení nosili voliči. Teď je ale všechno jinak,“ uvedla členka kamberské komise.

Její předsedkyně Linda Nárovcová, našla cestou k volbám zraněnou vlaštovku. „Potkala jsem jí v Předbořicích, seděla na krajnici. Tak jsem jí vzala s sebou. Je tu s námi v krabici od pátku v krabici od bod přikrytá modrou volební obálkou. Hned po sečtení hlasů ji povezu do záchranné stanice ve Vlašimi, protože si pro ni přijet nechtěli,“ dodala předsedkyně kamberské volební komise.