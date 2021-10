Trochu zmatků do voleb, kvůli hledání volební místnosti, ale zažili pro hlasování v minulých volbách paradoxně voliči z Benešova. Tiz volebního okrsku Karlov totiž byli zvyklí docházet do domova seniorů ve Villaniho ulici. Jenže změna vedení ústavu změnila i tento řád a voliči, kteří o tom nevěděli, se nestačili u zamčených dveří divit. Také dnes na ně volební komise čeká v Základní a mateřské škole Na Karlově.

V Benešově byly před volbami vydávány žadatelůmo hlasování mimo své bydliště voličské průkazy. Ty je opravňují k hlasování například při pobytu v lázních, na dovolené nebo na zájezdech a to kdekoliv po celé České republice bez nutnosti se tam předem registrovat. V Benešově k vydávání těchto průkazů úřad zprovoznil hned tři pracoviště.

„Zatím jsme vydali více než sto padesát voličských průkazů,“ potvrdila Lenka Votrubová, vedoucí spisové služba a vnitřní správy městské úřadu, která už patnáct let pracuje jako koordinátorka přípravy voleb.

Lidem se sníženou schopností pohybu, kteří se kvůli tomu nemohou dostavit do volebních místností, přinesou volební schránku. Jinak je to ale u těch, kteří jsou v karanténě kvůli covidu 19 nebo jiné nakažlivé chorobě a nemohli se proto dostavit na hlasovací místo drive-in do Táborských kasáren.

Za nimi půjdou komisaři z Krajského úřadu Středočeského kraje. Přihlásit se o donášku volební urny až domů však museli lidé v karanténě na krajském úřadě předem. „Pak k nim přijdou, jak já říkám, kosmonauti,“ usmála se Lenka Votrubová v narážce na ochranný oděv zajišťující bezpečnost před nákazou koronavirem.