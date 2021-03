Stovky tun materiálu, známého při dalším využití jako recyklát, musí pryč. Pak přijde na řadu penetrace, finišér položí novou obalovanou směs a válec ji „utáhne“. To všechno za úplné uzavírky tohoto zhruba dva kilometry dlouhého úseku a částečné uzavírky v Chotýšanech. Řidiči musí na objížďku po okreskách a najedou o téměř dva a půl kilometru víc.

„Jedná se o celkovou opravu silnice II/112 v hodnotě 88 milionů korun, která začala už loni,“ připomněla mluvčí KSÚS Petra Kučerová a dodala, že letos kraj, také s úplnou uzavírkou, opraví i úsek stejné silnice Městečko – Bruk v době od května do konce září.

Shora popisovanou klasiku ale při opravách nepoužívají cestáři, kteří na Benešovsko dorazili ze severu Čech. Za pomoci takzvané recyklace za tepla vylepšují silnici II/125 z Vlašimi do Tehova. Do místa opravy nesmí jen vozy nad 3,5 tuny. Provoz osobních aut kyvadlově řídí semafory nebo pověření pracovníci komunikující vysílačkami.

Kromě toho z místa nemusejí sklápěčky odvážet tolik materiálu, jako při klasickém postupu. Při opravě se povrch vozovky silně prohřeje. To by mělo zajistit lepší spojení s nově položenou vrstvou a tím i delší životnost opravené silnice.

„Samopojízdným nahřívačům napájeným propanbutanem říkáme hajcmašiny,“ vysvětlil předák firmy Sat z Dubí u Teplic Hanuš Lukáš nahřívání silnice. Připomněl rovněž, že z původní vozovky fréza odstraňuje jen pět centimetrů povrchu. Ten se pak v míchacím centru spojí s novým asfaltem a směs se nanese zpátky na vozovku.

„Náklady na metr čtvereční takto opravované silnice jsou zhruba čtyři sta korun. V současných podmínkách dá po opravené vozovce jezdit za šest až osm hodin. Recyklace za tepla je finančně výhodná, ale dá se provádět pouze na komunikacích bez závad v podloží či na odvodnění a to bohužel většina komunikací nesplňuje,“ upozornila mluvčí KSÚS Petra Kučerová s tím, že současně musí jít o typově novější komunikace, kde je tloušťka asfaltového souvrství nejméně 150 milimetrů.

Oprava silnici II/125 rozdělená do tří etap by měla skončit do pátku 16. dubna.