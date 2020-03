S tím, že místo je nyní v havarijním stavu, a tak se chystá rekonstrukce s vybudováním nové okružní křižovatky silnice II/106, vedoucí zde podél řeky od Týnce nad Sázavou k Jílovému u Prahy, a dvou silnic III. třídy s čísly 1065 a 1066, představujících spojnici Lešany – Krhanice. „Stavba si vyžádá celkové náklady ve výši 26,4 milionu korun,“ uvedla hejtmanka.

Peníze zatím k dispozici nejsou; rada kraje projekt zařadila do takzvaného zásobníku projektů financovaných z evropských dotací v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Projektovou přípravu přestavby křižovatky má zajistit Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.

Celkově se má opravovat vozovka na ploše zhruba 1,3 tisíce metrů čtverečních, připomněl středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO), podle jehož slov si práce vyžádají úplnou uzavírku. Nepůjde tedy jen o vybudování samotného kruhového objezdu. „Součástí stavby bude také úprava navazujících pozemních komunikací, bude vybudováno odvodnění silnic, doplnění veřejného osvětlení – a navíc návrh ochrany či případně přeložky stávajících inženýrských sítí vyvolaných stavebními úpravami,“ upřesnil Petrtýl.

Na tuto krajskou stavbu chce navázat i obec Krhanice, jež v místě plánuje vybudování chodníků. Prozatím si nechá – na vlastní náklady – připravit projektovou dokumentaci. Úpravy jednotlivých stavebních objektů řeší smlouva o spolupráci mezi Středočeským krajem a obcí, informoval krajský úřad.

Konkrétní termín, kdy by se práce měly rozběhnout, radní Petrtýl neuvedl. Nicméně – nemělo by to trvat dlouho. „Obdržíme-li na rekonstrukci křižovatky peníze z IROP, počítáme s tím, že by mohla být rekonstrukce provedena v roce 2020 až 2021,“ konstatoval.