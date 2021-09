Nedávno otevřená čerpací stanice u Struhařova stojí s rohu křížení krajských silnic 111 a 112. Vedou k ní dvě cesty, kdy lze z hlavní 112 odbočit na 111, nebo jet druhým vjezdem přímo ze 112, což při cestě od Vlašimi umožňuje vodorovné značení. A právě toto řešení zvolila i dvacetiletá řidička. A její Škodu Fabia tam smetl Mercedes Benz CLS 320 CDI.

„U čerpadla začala odbočovat vlevo ve chvíli, kdy byla z levé části předjížděna vozidlem řízeným třiačtyřicetiletým mužem,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Po střetu skončila obě auta mimo vozovku. Mercedes na střeše asi dvacet metrů od nájezdu k benzince, vedle křížku připomínajícího chlapce, kterého tam srazilo auto. Škodovka byla ještě o dalších třicet metrů dále.

Řidička zemřela, řidiče převezla sanitka do nemocnice. Kriminalisté pokračují ve vyšetřování nehody, nyní čekají například na znalecké posudky a výsledky rozboru krve zraněného muže z mercedesu, neboť na místě nebylo vzhledem k jeho stavu možné provést dechovou zkoušku.

Neštěstí, které nebylo prvním v tomto místě, vyvolává na sociálních sítích diskuse, co je potřeba udělat, aby už se neopakovalo. Lidé stále častěji volají po přestavbě klasické křižovatky na okružní. „Takové řešení je v projekční přípravě. Okružní křižovatka by se mohla začít stavět v horizontu dvou let,“ uvedla mluvčí krajské správy a údržby silnic Petra Kučerová.

Robert Végh, grafik, který žije ve Struhařově už dvacet let, ale připomíná, že o stavbě kruháku se mluví celou tu dobu. Ve snaze přispět k řešení umístil po poslední tragédii u křižovatky banner s obrázkem smrtky a otázkou: Kolik lidí ještě bude muset umřít, než se tu postaví kruhový objezd…

„Udělal jsem jen to, co umím,“ vysvětluje Robert Végh, který si do života nepustil žádné sociální sítě, přesto se záhy díky nim dozvěděl o reakcích veřejnosti. „Žena mi říkala, že fotku banneru na křižovatce sdílí hodně lidí,“ říká s tím, že právě to byl jeho záměr, „chtěl jsem rozbouřit veřejné mínění. To, že plachta za pár dní zmizela, mi vlastně ani nevadí.“

Mluvčí silničářů Kučerová připomněla, že nebezpečná místa na silnicích musí splňovat stanovená kritéria, aby mohla být za taková označena. „Příprava stavby vyžaduje určitý čas, proto si nemyslím, že by se to nedělo dostatečně rychle,“ říká o cestě ke kruhovému objezdu u Struhařova.

Tamní křižovatka je záludná, přestože je ze všech stran dokonale přehledná. Proto není označena za nebezpečnou, tedy prioritně určenou k přestavbě. Podle Roberta Végha tkví problém v tom, že leží na dlouhém úseku rovné a přehledné silnice. A toho řidiči zneužívají a jezdí tam příliš rychle.