U Kladrub pěstuje Zdeněk Jedlička na čtyři sta odrůd révy vinné

Kladruby /ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ - Pěstovat vinnou révu na Benešovsku? I to jde, když se tomu člověk intenzivně věnuje. Zdeněk Jedlička z Kladrub v tomto odvětví sklízí úspěchy. To prokázala i nedávná výstava, na které kladrubský pěstitel představil na sto devadesát odrůd révy vinné. Společně s těmito má ve sbírce kolem čtyři sta odrůd.

Z čeho pramení vaše záliba v pěstování?

Děda byl zemědělec, možná i díky němu mě to baví. Už v mládí jsem si sháněl různé stromky a snažil se roubovat. Tehdy to byla záliba. Zásadní pro mě byla devadesátá léta, kdy jsem mohl zlegalizovat svou činnost. Otevřel jsem si ovocnou školku v Kladrubech. A začali jsme pěstovat ovocné stromy, keře i vinnou révu.

Byly začátky těžké?

Dělal jsem chyby. Neměl jsem ani dobrou agrotechniku. Člověk se hodně učí, i když to někdy stojí víc peněz. Důležité asi také je, být trochu zabejčený. Což jsem.

V tuhle chvíli se ale věnujete spíše vinné révě. Co se změnilo?

Zjistil jsem, že poptávka po ovocných stromcích je příliš malá. Trh se nasytil. A révě jsem se zkrátka upsal. Je to můj koníček.

Jakým způsobem s odrůdami révy vinné pracujete?

Jednotlivé odrůdy zkoušíme pro vhodnost do okrajových oblastí, což jsme i my. Testujeme je na mráz a na houbové choroby. Snažíme se najít nejodolenější a nejranější, která by byla vhodná pro tuto nadmořskou výšku (pozn. red. 470 metrů nad mořem), a pro okrajové oblasti. Tedy nejen pro Benešovsko.

Jaké odrůdy nejsou vhodné pro pěstování u nás?

Nejdou zde evropské odrůdy, jsou totiž citlivé na mráz. Hraniční teplota pro ně je mínus 18 stupňů a u nás jsou někdy mrazy i vyšší, naměřil jsem i přes mínus 27 stupňů. Taky mi kvůli tomu všechny evropské odrůdy vymrzaly. S těmi jsem začínal.

Přiblížil jste se ideálu, který hledáte?

Máme pár favoritů. Ale stále je co zdokonalovat. Zabývám se pěstováním již dvacet let, stále mě to baví.

Našel jste odrůdu pro náš okres?

Hledal jsem a přišel jsem na odrůdy, které jsou buď křížené s révou amurskou nebo s východoasijskými typy. Ty jsou na mráz odolné. Je to díky vyšlechtění nebo díky tomu, že pocházejí z oblastí, kde jsou kruté zimy. Mají kratší vegetační období.

Vyrábíte víno?

Víno vyrábím jen pro své potřeby. V první řadě děláme především stolní odrůdy. Ty jsou na přímou konzumaci. Chceme, aby hrozen nejen dobře chutnal, ale také hezky vypadal. Byl veliký. Proto hledáme hlavně velkoplodé odrůdy. Pro dobrou chuť je potřeba vyváženost, a aby byla cítit příjemná kyselinka v kombinaci s cukrem.