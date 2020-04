ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Pozdě je otevření i pro hrad Český Šternberk. „My máme celoroční provoz,“ potvrdila kastelánka hradu nad řekou Sázavou Zuzana Míková. A to také znamená, že tam příjmy letos začaly v lednu a skončily okamžikem vyhlášení nouzového stavu v půli března. Navíc Český Šternberk obdivují v zimě především cizinci. A ti za průvodce s cizojazyčným výkladem zaplatí více.

„Výpadek je pro nás znatelný. Navíc pořád neznáme podmínky provozu. Do června je ale ještě daleko. Proto je předčasné se zaměřovat na otevření,“ sdělila Zuzana Míková s tím, že na hradě teď probíhá údržba, třeba lakování, kterou nelze dělat s turisty v zádech.

Že v postupných vlnách uvolnění zákazů není logika a spravedlnost už vůbec ne, vnímá také Zuzana Míková. „Jaký je rozdíl mezi muzeem a zámkem nebo hradem? Beru to ale tak, jak to je,“ dodala. Její povzdech přitom vychází z toho, že tři nejznámější pamětihodnosti na Benešovsku - zámky Konopiště a Jemniště a hrad Český Šternberk otevřou až po 8. červnu, zatímco zámek Vrchotovy Janovice, známé také jako sídlo mecenášky umění Sidonie Nádherné, bude mít už dva týdny provoz povolen.

I když se jedná skutečně o zámek, jeho správcem je Národní muzeum. Proto je také z tohoto pohledu považován zámek za muzeum. A to se smí otevřít v pondělí 25. května společně s restauracemi, kavárnami, bufety a dalšími gastropodniky, ale také holičstvími, kadeřnictvími, salony na manikúrami nebo pedikúrami, solárii či galeriemi a venkovními prostory zoo. Bohoslužby se budou moci konat pro 50 účastníků.

Také majitel zámku Jemniště Jiří Sternberk nevidí rozdíl mezi muzeem a zámkem. „Celé uvolňování nedává smysl. Je divné, když spustí hobby markety a botanické zahrady, ale zoologické zahrady zůstávají zavřené,“ řekl Jiří Sternberg.

Ani koronavirus na Jemniště žádné nové programy nepřinese. Jak majitel památky potvrdil, prioritou je nabídnout tam návštěvníkům klid a odpočinek. „Nechceme žádné atrakce, ty necháme na jiných zařízeních,“ dodal Jiří Sternberg.

Ani na Jemništi se do zámku nepodívá více než 35 lidí najednou. Zatím nezodpovězenou otázkou ale je, jak to bude po uvolnění v tamní zámecké restauraci a kavárně. „Mohlo by se stát, že se tam nahrne více lidí,“ dodal Jiří Sternberg.

Zámek Vrchotovy Janovice, jakož muzeum, startuje v pondělí 25. května. „Otevřeno ale máme od středy do neděle a tak poprvé přivítáme návštěvníky ve středu 27. května,“ potvrdila Ivana Koubová, zástupkyně kastelánky.

Ani tam žádné převratné novinky nechystají. Koronavirus naopak ve Vrchotových Janovicích zabránil májové provázení návštěvníků žáky tamní základní školy. „Letos se už neuskuteční a nevíme zatím ani, jestli se bude 13. a 14. června konat Víkend zahrad,“ dodala Ivana Koubová.