Obdivovatelé českých aut v tamním automuzeu s výstižným názvem Svět škodovek najdou i unikátní prototypy závodních i užitkových vozů. Potěšeni ale budou i milovníci rychlých sportovních škodovek. Doplňkem muzea pak bude i dobově zařízená učebna autoškoly i se simulátory jízdy a expozice historického dopravního značení v Československu.

Areál doplněný o kavárnu s dětským koutkem a venkovním retro hřištěm chtějí majitelé a zakladatelé muzea Tomáš Hervert a Pavel Zima otevřít už na jaře roku 2021.

„Nejdříve jsme společně hledali a renovovali unikátní závodní, prototypové a užitkové vozy značky Škoda. Mnohá auta jsme zachránili před kovošrotem nebo je vykoupili z jejich závodní kariéry. Postupně jsme je vystopovali u nás i v celé Evropě a vytvořili tak sbírku okolo sta unikátních vozů, které nejsou k vidění ani v Mladé Boleslavi,“ tvrdí Tomáš Hervert.

Většinu vozů si bude možné prohlédnout ve stálých expozicích i krátkodobých výstavách na výstavní ploše 1400 metrů čtverečních. Sbírka celkově skýtá 100 automobilů Škoda, v muzeu bude vystaveno okolo šedesáti exponátů.

„Areál, který jsme objevili, je totiž s motorismem spojený od jeho vzniku v roce 1945. Vezmeme to pozpátku - ještě po revoluci v 1989 to byl výrobní areál Jawy. Před Jawou to byla součást národního podniku Autobrzdy Jablonec a ještě před tím to byl národní podnik PAL. A tím se dostáváme k prvnímu a nejzajímavějšímu majiteli, kterým byla firma J. Kraucher a spol. Její spolumajitel Jindřich Kraucher byl jeden z prvních prvorepublikových automobilových závodníků a velmi šikovný konstruktér,“ popsal Tomáš Hervert.

Zakoupený areál bylo potřeba z gruntu zrekonstruovat. „Největší investicí byla střecha, která se musela kompletně strhnout a předělat. S tím jsme původně vůbec nepočítali. Díky této neplánované úpravě došlo k zásadnímu přešvihnutí připraveného rozpočtu a nám zbývá dokončit ještě mnoho věcí jako například podlahy, vzduchotechnika, zabezpečení, vybavení expozice, oplocení a mnoho dalšího,“ uvedl Tomáš Hervert.

Potřebné finance teď shání skrz crowdfundingovou kampaň na Hithitu, kde si fanoušci škodovek kromě samotných vstupenek do muzea mohou zakoupit třeba i soukromou prohlídku, kurz sportovní jízdy nebo třeba účast na slavnostním jarním otevřením Světa škodovek. Pokud se povede vybrat vysoká částka, vznikne v areálu také velká nakloněná rampa, která bude imitovat závodní okruh, po kterém se budou prohánět okruhové speciály.

„Když nás podpoříte, nezískáte jen hmotnou odměnu. Získáte tím především dobrý pocit, že jste společně s námi pomohli zachránit kus historie naší země, že ukážeme budoucím generacím, jak šikovné byly a jsou zlaté české ručičky, jak velká máme srdce a dokážeme se spojit pro společnou věc,“ uzavírá za Svět škodovek Tomáš Hervert.