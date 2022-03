Byly prověřeny tři varianty možných úprav omezení provozu. První bylo úplné zneprůjezdnění ulice, dále omezený průjezd regulovaný zajížděcími sloupky nebo závorami a nakonec otočení současné jednosměrky. Po předběžném projednání se zpracovateli Generelu dopravy, Policií ČR, Technickými službami Benešov a stavebním úřadem město Benešov nechalo prověřit variantu otočení jednosměrného provozu.

FOTO: Oprava Tyršovy ulice v Benešově finišuje, průjezd obnoví ještě tento týden

Z výsledků dopravního modelu, vyhotoveného zpracovateli generelu, jednoznačně vyplývá, že otočením jednosměrného provozu se výrazně sníží dopravní zatížení bez komplikovaného omezení přístupnosti ulice Tyršova zejména pro dopravní obsluhu.

Z výsledků dopravního modelu pak vychází, že intenzita dopravy se přirozeně rozptýlí na místní síť pozemních komunikací, přičemž převážná část intenzit dopravy se přesune z ulice Nádražní ve směru do centra nejbližší možnou trasou do ulice Jiráskova, dále ulicí Husova zpět do ulice Tyršova.