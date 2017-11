Tyršova ulice zůstane rozkopaná i přes Vánoce

Benešov – „To by se lidem fakt špičkově nakupovalo na Vánoce,“ kritizoval loni v březnu při starosta Benešova Petr Hostek záměr předešlé radniční garnitury spustit rekonstrukci Tyršovy ulice na podzim.

Rekonstrukce Tyršovy ulice začala. Řidiči si na to ještě nezvykli a vjeli do pasti, kde se museli otočit.Foto: Deník / Kellner Zdeněk

Jenže práce nezačaly ani na jaře 2017, nýbrž až ve čtvrtej 16. listopadu. Entrée obstaral bagr, který v křižovatce Tyršovy a Husovy ulice poškodil špatně značený vodovod a potok kalné vody valící se směrem Na Bláto. Že to tak bude, nemohl tušit nikdo. A samozřejmě se o tom nemluvilo ani v baru Labyrint, kde radnice seznamovala veřejnost s harmonogramem prací, konečnou vizáží ulice i tím, co to tamním obyvatelům přinese. Že to bylo zajímavé, ukázal i plný bar.

„Zazněla řada otázek a přiznali jsme, že obchodní využití ulice bude po dobu stavby diskutabilní,“ řekl starosta Petr Hostek s tím, že obchodníci i rezidenti budou mít parkování zajištěno na jiném místě města. „Policie i strážníci budou znát registrační značky jejich aut,“ potvrdil.

Podle starosty situace v Tyršově ulici bude trochu jiná, než by byla, pokud by stavba začala na podzim v režii jeho předchůdců. Tehdejší práce měly podle Hostka probíhat současně i v Tyršově ulici, tedy nejen v křižovatce s Husovou ulicí jako je tomu nyní. Tohle místo opustí dělníci a jejich stroje až napřesrok v březnu, a teprve po té se vrhnou na výkopy v samotné ulici. „Tehdy se nejednalo ani o tom, jaké budou z ulice přechody k obchodům,“ tvrdí starosta na dotaz, jaký je rozdíl mezi výkopy tehdy a nyní. Do „Tyršovky“ teď bude možné vjíždět z obou jejích částí. Po otočení z ní stejným směrem auta zase vyjedou.

„To, že vyšel timing takový, co jsme dříve kritizovali, je dáno tím, že výběrové řízení na zakázku za téměř šedesát milionů, je hodně komplikovaná věc. Celé řízení se protáhlo a nám nakonec nezbylo nic jiného, než s pracemi začít v listopadu,“ vysvětlil benešovský starosta.

Současně však odmítl posun startu rekonstrukce až na jaro 2018. Právě kvůli oddálenému zahájení prací by pak, vzhledem k přicházející zimě, nebylo možné dokončit povrchy ulice. Z toho však také vyplývá, že by na výstavní třídě měly práce končit právě v době kolem podzimních komunálních voleb. A právě to považuje starosta Benešova za hodně důležité. „Nejsem si absolutně jist, pokud po volbách dojde k přepřahání na radnici, že naši nástupci budou schopni to, co my nestihneme, dokončit,“ tvrdí starosta. „Co nestihneme, to nestihneme a pak se děj vůle boží,“ dodal starosta Petr Hostek.

Takový názor ale odmítá někdejší místostarosta Benešova, současný opoziční politik Roman Tichovský. „Zatím jsem nezaznamenal jedinou akci realizovanou současným vedením města, kterou bychom nepřipravovali ještě my. A platí to i o rekonstrukci Tyršovy ulice. A pokud by se změnilo vedení města, to nové by samozřejmě pokračovalo a dokončilo akce, které by v tu dobu byly připravené nebo už rozpracované,“ řekl předseda kontrolního výboru Roman Tichovský.

Tyršovu ulici město přebuduje v moderní bulvár za 55 milionů korun. Práce má rozděleny do dvou etap s koncem v říjnu 2018. První etapa, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, už začala a potrvá do 13. března 2018. Do 15. října toho roku jsou pak naplánovány postupné uzavírky Tyršovy ulice až ke křižovatce s ulicí Dukelskou.