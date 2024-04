/FOTOGALERIE/ Výstavba nového chodníku a zastávek autobusu a současně rekonstrukce stávajících chodníků a zastávky ve směru na Týnec nad Sázavou. Právě tak lze popsat akci, kterou v Peceradech, místní části Týnce připravuje město v jedné ze svých části.

Stavba zastávek a chodníku v Peceradech odstartuje později. Snímek zachycuje situaci na začátku 16. týdne. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Vizuálně přímo na místě i podle oznámení městského webu akce už odstartovala v pondělí 15. dubna. Ten den přibyly na silnici přenosné značky a dopravu na z poloviny uzavřené krajské silnici třetí třídy číslo 1069 začaly řídit kyvadlově dva mobilní semafory. Na staveništi se ale kromě toho, že někteří řidiči projíždějící přehledné místo nerespektovali červené světlo, nic nedělo. Až do čtvrtka 18. dubna, kdy provizorní značení ze silnice zase zmizelo.

„Situace vznikla kvůli špatné koordinaci zhotovitele a firmy, která pro něj měla připravit dopravní značení pro stavbu v rámci dopravně inženýrských opatření (DIO),“ vysvětlil situaci v Peceradech týnecký starosta Martin Kadrnožka s tím, že firma, která měla pro zhotovitele přenosné značení dodat tak učinila dříve.

A protože se na budoucím staveništi nic nedělo, nařídil investor, tedy město Týnce značení odstranit. To ale trvalo čtyři dny až do čtvrtka. „Značení zmizelo ne proto, že by se stavba neměla uskutečnit ale proto, že ještě nenastal ten správný čas. Ten přijde během dvou, tří týdnů,“ tvrdí starosta.

Současně ale připustil, že svůj díl viny na vzniklé situaci nese také týnecký městský úřad. „Náš silniční správní úřad projednal a odsouhlasil částečnou uzavírku silnice v Peceradech a tak k tomu požadavek na zveřejnění na našem webu, ale zapomněl se zeptat, kdy vlastně stavba začne,“ řekl.

Stavbu nového chodníku, který povede od odbočky ke kabinám na fotbalovém hřišti a opravu dvou poškozených chodníků na stejné straně silnice, plně uhradí město. Součástí akce bude také výstavba dešťové kanalizace a úprava dvou autobusových zastávek.

„Zastávka směrem na Týnec bude upravena podle norem. U té ve směru na Benešov bude postavena opěrná zídka s nástupištěm pro čekání cestujících,“ sdělil Martin Kadrnožka. Peceradské budování přijde město na celkovou částku přes pět milionů korun včetně dotací z Integrovaného regionálního operačního programu.

Dílo je rozdělené do dvou etap. Ta první by měla skončit 30. června, druhá by pak měla začít hned následující den a trvat až do samého konce velkých letních prázdnin.