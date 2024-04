Ekologický program v rámci osvětové kampaně Zaostřeno na elektro, který lze sledovat i na www.zaostrenonaelektro.cz se znovu představí ve městě nad řekou Sázavou.

Osvětová akce Zaostřeno na elektro. | Foto: Jan Vraný

Představení kolektivního systému pro sběr a recyklaci odpadních spotřebičů připravuje v Týnci společně se Středočeským krajem firma Elektrowin.

Ekologická osvětová akce se uskuteční ve středu 17. dubna. Během ní se účastníci dozví všechno o tom, jak správně recyklovat, jaké suroviny při tom lze získat nebo také kde všude lze spotřebiče k recyklaci předat.

Zábavných her a soutěží například v podobě nafukovací atrakce Vyskoč nejvýš, recykluj doplněné o kvízy a předávání užitečných informací se může zúčastnit každý, kdo přijde v rámci akce Den Země do Základní školy Týnec nad Sázavou od 8 do 15 hodin.

Za donesený vysloužilý malý elektrospotřebič organizátoři předají drobný dárek.