Týnec zatím hotel nekoupil, jedná o tom ale dál. Zastupitelé rozhodnou do června

/FOTOGALERIE/ Mohl by zde být kulturní dům, po kterém obyvatelé Týnce nad Sázavou už dlouho volají. To je důvod, proč chce vedení města koupit Hotel Týnec za 40 milionů korun. „V anketě obyvatelé sdělovali, co by si přáli ve městě mít a spolkový dům byl na čtvrtém místě,“ připomněl týnecký starosta Martin Kadrnožka s tím, že Týnec žádný takový prostor nemá.

Hotel, Kulturní dům Metaz nebo Společenské centrum Týnec. Pokaždé však jde tentýž dominantní objekt nad Masarykovým mostem přes Sázavu. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Na posledním zasedání zastupitelstva sice politici nedali koupi přímo zelenou, ale odsouhlasili o koupi další jednání. Na zasedání se objevily také hlasy, že vlastnictvím objektu na sebe město vezme stálý závazek s výdaji způsobenými investicemi a provozem budovy z počátku 19. století. „Pokud Hotel Týnec koupíme, předpokládáme, že město zřídí příspěvkovou organizaci, která jeho chod včetně kultury ve městě bude spravovat,“ vysvětlil starosta. Společenské centrum je na prodej za 40 milionů. Týnec si na koupi chce půjčit Přečíst článek › K prodeji hotelu vedou jeho majitele Miroslava Němce nejen osobní důvody, ale především situace, kterou přinesla omezení kolem koronavirové pandemie. Ta zastavila veškerý společenský život a zařízení tak nemělo žádný zisk. Místo pro knihovnu Radnice počítá s tím, že by se v budově konaly kulturní akce, plesy a koncerty. „Zvažujeme ale také, že bychom tam přesunuli knihovnu, která by tak dostala větší a důstojnější prostory. Navíc by i spolky mohly získat tolik potřebné místo pro svou činnost. Možností je vzhledem k velkoryse řešenému prostoru nepočítaně,“ tvrdí týnecký starosta. Bystřice má scénář, jak se stát přitažlivější. Projednávání studie byla divočina Přečíst článek › Na koupi budovy, za kterou majitel požaduje čtyřicet milionů korun by Týnec nad Sázavou musel čerpat úvěr. Nejpozději v červnu zastupitelé na svém zasedání rozhodnou, zda nemovitost město koupí.

Jarní seriál pro malé i velké zahradníky. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu