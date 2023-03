Nebezpečných stromů u cesty k týneckému fotbalovému stadionu v Náklí a u parkoviště proti městskému úřadu se už chodci ani motoristé bát nemusí.

V týneckém Náklí nebezpečné stromy chodce už neohrožují | Video: Zdeněk Kellner

Lípu, akát a vrby zasahující nad místa, kde se pohybují chodci, a hrozící pádem větví nebo celých kmenů pokáceli nebo razantně prořezali městem najatí odborníci.

„Tahle lípa je hodně rozvětvená do několika kmenů. Jeden z nich je poškozený a prasklý tak, že hrozí, že by například při větru mohl spadnout na cestu,“ uvedl přímo na místě jeden z odborníků a kolegovi na vysokozdvižnou plošinu podal kbelík se speciální hmotou, kterou se zamazávají čerstvé řezy. „Nátěr ochrání ránu, aby se do ní nedostaly stromové choroby,“ vysvětlil.