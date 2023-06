Spoluúčast by byla extrémně vysoká

Když v roce 2021 týnecká radnice zorganizovala dotazníkovou akci, jejímž cílem bylo zjistit, jaký mají obyvatelé obou osad zájem o přípojku obecního vodovodu, kladně se vyjádřili majitelé zhruba 300 domů. Pro ně radnice předběžně vypočítala za zhodnocení nemovitosti spoluúčast 40 tisíc korun. V tu dobu také radnice řešila svízelnou situaci s vodou v městských částech dotační podporou individuálně vrtaných studní.

Od té doby se ale ekonomická situace především kvůli válce na Ukrajině výrazně zhoršila a téměř všechno zdražilo. Při dnešních cenách materiálů a služeb vychází podle Martina Kadrnožky spoluúčast (vyplývající z oněch 60 milionů korun, které se radnici na stavbu vodovodu nedostávají) na neuvěřitelných 200 tisíc korun.

Podívejte se: Stavba koridoru mezi Voticemi a Sudoměřicemi oficiálně skončila

V případě, že by Týnec dokázal po předložení projektu na úpravnu vody pro Pecerady získat dotaci a na budování vodovodu by díky tomu pak už scházelo „jen“ 30 milionů korun, snížila by se výše spoluúčasti na 100 tisíc korun. Otázkou proto stále je, zda by se našlo skutečně alespoň těch 300 zájemců o obecní vodovodní přípojku. Řada z nich totiž v uplynulých letech i díky městské dotaci už investovala nemalou částku ze svého na vlastní vrtanou studnu.

Čistírna odpadních vod i škola

„V tuto chvíli je město vyšťaveno,“ přiznal starosta důvod, proč město více nepodporuje budování vodovodu v Peceradech a Kostelci. Veškeré volné peníze totiž směřuje do čistírny odpadních vod (ČOV). „Je šedesát let v provozu a nyní ji musíme celou zbourat a postavit novou. Akce bude stát 115 milionů a dotace, kterou jsme na ni získali, je jen 25 milionů korun,“ připomněl.

Potřebných 80 milionů na ČOV si město hodlá půjčit, ale přidat k úvěru ještě dalších 30 milionů korun pro potřeby stavby vodovodu v Peceradech a Zbořeném Kostelci už nechce. Především proto, že splácené částky výrazně navyšuje vysoká úroková sazba začínající na pěti procentech.

Přátelé Konopiště chtějí opravit branku z červeného pískovce. Vyhlásili sbírku

„Půjčit si 110 milionů si už nemůžeme dovolit, je to nad finanční možnosti města. „Kdybychom si takový úvěr vzali, patnáct let neopravíme naše komunikace a můžeme pomalu také zapomenout na to, že naprojektujeme stavbu základní školy,“ podotkl starosta s tím, že školu město potřebuje, protože ta stávající je nyní na pokraji kapacity. „Stavba vodovodu proto není prioritní a je potřeba ji odložit,“ konstatoval Kadrnožka.