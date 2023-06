/FOTO, VIDEO/ Lávku přes řeku Sázavu, která spojuje Brodce, místní část Týnce nad Sázavou, s centrem města, čeká rozsáhlá rekonstrukce. Bude stát desítky milionů korun a uskutečnit by se měla příští rok.

Lávka přes Sázavu spojuje Brodce s Týncem nad Sázavou. | Video: Zdeněk Kellner

Opadávající a drolící se beton, obnažená zrezivělá armatura. Tak popisoval Benešovský deník technický stav lávky už v květnu 2017. A i když po železobetonové konstrukci podepřené třemi pilíři už nechodí denně tisíce zaměstnanců továrny Jawa, stále zůstává velice důležitou stavbou. Zejména pro obyvatele tří týneckých částí – Brodců, Pecerad a Zbořeného Kostelce. Do zaměstnáním, školy či na autobus nebo vlak to mají díky lávce místní jen kousek. Od paty lávky je to pouhých 400 metrů na dopravní terminál.

Před rokem 2017 vázla rekonstrukce na tom, že nebylo zcela jasné, komu stavba opatří. Nakonec vlastnictví připadlo Týnci. „Oprava se sice chystá, ale letos bude připravena jen projektová dokumentace,“ konstatoval v květnu 2017 starosta Martin Kadrnožka s tím, že město bude hledat vhodné dotační programy, na které by finančně náročnou záležitost nasadilo a v případě, že podporu získá, mohla by rekonstrukce začít do čtyř měsíců. Současně ale také upozornil, že „bez dotace do toho Týnec nepůjde.“ A tak se také stalo.

Úspěšní s dotací byli Týnečtí až nyní. „Sehnali jsme dotaci, ale abychom ji získali, musíme poopravit projekt, protože lávka musí být bezbariérová,“ potvrdil starosta.

Čtyřikrát delší trasa

Vzhledem k prostorové nedostatečnosti ale není možné u lávky vybudovat nájezdovou rampu. Problém proto vyřeší zdviž. Celá rekonstrukce má však přijít na 50 milionů korun. Větší, i když zatím neupřesněnou částku má investorovi poskytnout dotační podpora. „Předpokládáme, že samotné práce by měly začít v roce 2024,“ konstatoval Martin Kadrnožka.

Lávka bude po čas prací zcela mimo provoz. Pro pěší to znamená, že budou muset zvolit jinou trasu. Ta kolem řeky a týneckého mlýna je, znovu měřeno od paty lávky na Brocích na dopravní terminál, čtyřikrát delší než původní trasa.