„Celý objekt, co se týká požární bezpečnosti, převzali nyní hasiči,“ potvrdil ředitel KCT. EPS je napojeno na pult centrální ochrany středočeského hasičského záchranného sboru v Kladně. V případě požáru (nebo jen jeho signalizace) vyjíždějí z Benešova do Týnce profesionální hasiči a současně jsou aktivovány také sbory dobrovolných hasičů z okolí Týnce.

Nouzový zvukový systém v několika jazycích

Paniku, která při mimořádných událostech propuká, by pak neměl rozdmýchávat zvuk sirény. Situaci má uklidňovat srozumitelné lidské slovo. O něj se postará právě NZS „Hlásí česky, anglicky a německy a lidem předává jasné pokyny, co mají dělat. Dozví se, že je požární poplach a kudy mají objekt opustit,“ popsal Pošmurný.

Do systému lze z infocentra také živě vstupovat a na základě místního kamerového systému předávat i aktuální pokyny. Hlas NZS přitom uslyší všichni, tedy nejen v hotelu ubytovaní, ale také lidé v sálech či v tamní školce a škole. Elektrická požární signalizace stála 3,5 milionu korun a celá je investicí města.

Systém také prošel testem. V celém objektu je zakázáno kouření. Cvičení však předvedlo, jak by to vypadlo, kdyby tento zákaz někdo porušil a v budově si cigaretu zapálil. Citlivá čidla kouř z cigarety zaznamenala a spustila požární poplach. Následně ke KCT dorazili hasiči a vyzkoušeli si, jak se bez škody a rychle lze dostat do objektu.

Rekonstrukce silnic v Chrástu jde do finále. Cestáři už pokládají asfalt

„Hasiči mají pro objekty napojené na PCO v rámci kraje jeden univerzální klíč. Tím se dostanou do klíčového trezoru, který je na fasádě. Aby ho nepřehlédli, bliká nad ním oranžový majáček,“ upozornil ředitel.

Důmyslnost systému podtrhuje to, že se jednotlivá čidla, která mají svá čísla, chovají autonomně. Pokud by se jedno porouchalo, systém to hned ohlásí a jeho funkci přebírá snímač vedlejší.

Po odemknutí klíčového trezoru najdou hasiči uvnitř další klíč. I ten je v rámci KCT univerzální. Odemknou s ním všechny tamní dveře. Navíc má jednotka HZS už v autě při cestě k zásahu manuál, díky čemuž ví, které konkrétní čidlo poplach ohlásilo.

Například na půdě jsou na krovech natažené teplotní požární kabely. Když se tam v krátkém časovém úseku zvedne teplota, spustí se poplach. „V řídící jednotce jsou parametry už přednastavené, takže poplach nespustí třeba jen horké letní počasí. To se teplota zvyšuje dlouho, několik hodin od rána k poledni,“ zdůraznil Václav Pošmurný.

Chytrá čidla

Ve velkém sále zase situaci hlídá lineární čidlo. Jde v podstatě o zářič, který informace přeposílá do řídící jednotky poté, co se mu jím vyslaný světelný paprsek vrátí zpět od zrcátka na druhém konci sálu. A důvod ke spuštění poplachu má, pokud by se paprsku do cesty postavila překážka – dým, jímž světelný signál nepronikne. „To by se mohlo stát například při koncertech nebo diskotékách, kdy součástí produkce jsou i kouřové efekty. Například v kuchyni dole v přízemí se bude něco smažit a z pánve bude unikat kouř. Proto tam čidla nezaznamenávají kouř, ale teplotu. Dá se to ale vyladit tak, aby vyhlašování planých poplachů nenarušovalo chod zařízení a zbytečně sem kvůli tomu nejezdili hasiči,“ doplnil ředitel.



Investice do bezpečnosti KCT tím ale nekončí. U obvodové nosné zdi do přilehlé zahrady budou nainstalována dvě požární schodiště. K tomu, jako ostatně ke všem stavebním úpravám, se v památkovém objektu vyjadřovali památkáři. Jedno schodiště totiž bude začínat na balkoně velkého sálu, druhé pak v rovině parketu. Pro vchod a instalaci bezpečnostních dveří bude zapotřebí protáhnou k podlaze tamní okno.