/FOTO, VIDEO/ Lípa, která roste v areálu týneckého hradu přímo pod hradní věží, se uchází o vítězství v anketě Strom roku 2023. Do celostátního finále soutěže ji poslali zástupci Nadace Partnerství, kteří se na ni při takzvané stromojízdě přijeli podívat až z Brna. Příští měsíc odstartuje hlasování. Který z deseti vybraných stromů titul získá, se rozhodne v říjnu.

O titul Strom roku 2023 soutěží také Divadelní lípa rostoucí na nádvoří týneckého hradu.

Podle Adély Pátkové z Nadace Partnerství je zařazení každého stromu mezi deset nejlepších velkým úspěchem pro místo, kde roste. „Letos se přihlásilo v historii ankety rekordně nejvíc, šestaosmdesát stromů," potvrdila.

Hradní lípa, které se kvůli divadelním představením na nádvoří hradu říká Divadelní lípa, získala při losování pro přehlednost při hlasování číslo pět a na kmeni stromu je nyní připevněna také informační tabulka oznamující, že se právě tento strom dostal do finále ankety Strom roku 2023.

Ze zařazení týnecké lípy mezi deset finalistů má týnecký starosta Martin Kadrnožka podle svých slov pozitivní pocit. „Strom nominovali do soutěže zahrádkáři, divadelníci a další spolky, tedy byla to občanská iniciativa a z toho, je vidět, že to tak funguje a to je dobře,“ zhodnotil starosta s tím, že město se pak k takové aktivitě občanů přidá tím, co umí, například propagací nebo finanční podporou. „Nominace mezi deset posledních nebyla jen o stromu samotném, ale i o občanské iniciativě a spolupráci mezi lidmi, což bylo druhé nejdůležitější kritérium, které Nadace Partnerství zohledňovala,“ konstatoval.

Vlastník vítězného stromu může počítat s odborným arboristickým ošetřením od specializované firmy. Vítěz pak bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodním kole ankety Evropský strom roku.

Hlasovat bude možné prostřednictvím webu www.stromroku.cz/hlasovani od 24. července do 8. října. Vyhlášení výsledků veřejného hlasování se pak uskuteční v Brně v úterý 24. října.

Nadace Partnerství podporuje díky anketě Strom roku aktivní lidi v péči o stromy v jejich okolí už od roku 2002. Filozofií zakladatelů ankety z Nadace Partnerství totiž je, že stromy jsou svědky lidské historie a dávají naší krajině nezaměnitelnou tvář. Poskytují také stín, ochlazují prostředí a pomáhají zadržovat vodu.

Trojice ze Středočeského kraje

Divadelní lípa je strom poměrně velkého vzrůstu, podle webu ankety má obvod přibližně 200 centimetrů a stáří kolem 80 let. Především návštěvníci divadelních nebo hudebních představení, kteří pod lípou sedávají, oceňují jeho schopnost pohlcovat ostré sluneční paprsky a přinášet v horkých letních dnech příjemný chládek, což kulturní zážitky ještě zpříjemňuje.

Týnecká lípa však není jediným zástupcem Středočeského kraje ve finále ankety. O titul se uchází také Jerlín Bedřicha Smetany v Obříství na Mělnicku a Krásná Pepina, borovice lesní, z obce Hradištko-Kersko na Nymbursku. Tři zástupci jsou za jeden kraj nejvíce ve finálové desítce. Další stromy pochází z Kraje Vysočina, Jihočeského, Jihomoravského a Pardubického kraje.

Finalisté anketa Strom roku 2023

- Havlíčkův dub (Proseč-Obořiště, Kraj Vysočina)

- Mladějovický dub (Mladějovice, Jihočeský kraj)

- Zábořská lípa (Záboří, Jihočeský kraj)

- Divadelní lípa (Týnec nad Sázavou, Středočeský kraj)

- Nepomyšlská lípa (Nepomyšl, Ústecký kraj)

- Jerlín Bedřicha Smetany (Obříství, Středočeský kraj)

- Krásná Pepina (Hradištko-Kersko, Středočeský kraj)

- Stojí hruška v širém poli (Mrákotín, Pardubický kraj)

- Lípa na školní zahradě (Sulíkov, Jihomoravský kraj)

- Stiassná (šťastná) katalpa (Brno, Jihomoravský kraj)