Pod dojmem loňského očistce, studeného deště a větru, nechalo Posázaví protentokrát vyrobit vedle triček s logem akce pro zásobovací družstvo červené, teplejší mikiny. „Abychom nezmrzli,“ zasmála se ředitelka. „Ale má být teplo a na to se moc těšíme,“ dodala.

A nezisková organizace i její příznivci se už nyní těší také na příští rok, kdy se uskuteční jubilejní dvacátá Čistá řeka Sázava. To bude podle ní pádný důvod k bilancování.

FOTO: Sázava je opět čistá. Od řeky přes víkend zmizelo dalších 15 tun odpadků

Na řeku i na její břehy letos během tří dnů vyrazí na 700 brigádníků. Jak ale Bohunka Zemanová připomněla, během dubna řeku očistí celkově až dva tisíce dobrovolníků. Někteří z nich totiž své okolí uklízejí i samostatně mimo termín popisované akce.

Na start úklidu do Týnce nad Sázavou v pátek dorazil celkově už podesáté také pan Eckhart Pelz z německých Drážďan.

„O akci Čistá řeka Sázava jsem se dozvěděl poprvé od Báry Čmelíkové a Bohunky Zemanové, které v českém centru v Drážďanech akci představovaly německé veřejnosti,“ uvedl starší muž česky. Potvrdil také, že ho gruntování okamžitě zaujalo, proto se rozhodl do centra Čech přijet. Právě v českém centru v Drážďanech se přihlásil pan Eckhart také na kurz češtiny. Díky tomu se řečí sousedního národa dokáže velmi obstojně domluvit.

Bohunka Zemanová: Budeme řeku uklízet, dokud tam budou odpadky

Do Týnce ale přijela z Benešova na čištění řeky podruhé také paní Martina. „Štve mě, že lidé pořád dělají v přírodě binec, proto se úklidu řeky také účastním,“ vysvětlila.

Jednou z letošních novinek, která sice není pro zdar akce zásadní, ale víceméně jde o jakousi úsměvnou záležitost, je sbírání a sčítání nalezených bot. Sami brigádníci si před startem tipnuli, kolik jich do konce čištění, tedy do neděle 14. dubna bude. „Boty nakonec stejně skončí v kontejneru, ale ten, kdo vyhraje tipovací soutěž, dostane nějakou hezkou cenu od vedoucího druhého úseku Štěpána Zeleného. Co to bude, zůstane až do předání tajemstvím,“ tvrdí Bohunka Zemanová.

Řeka Sázava přinesla víc plastových rukavic a také roušek

O něco zásadnější letošní novinkou je požívání trvanlivějších polypropylenových pytlů. Ty organizátorům dodal benešovský Pivovar Ferdinand, který v nich kupuje surovinu pro výrobu piva. Pytle, ačkoliv jsou čisté, se však pro svůj původní účel podruhé už používat z hygienických důvodů nesmění. Protože jsou však výrazně pevnější, než modré, platové, jednorázové pytle na odpad a mohou se plnit a vyprazdňovat odpadem až do „roztrhání těla“, může to svým způsobem snížit počet plastů, které jsou každoročně pro očistnou akci zapotřebí. „Nakonec je vysypeme, opláchneme, umyjeme a usušíme, abychom je mohli použít i příští rok,“ plánuje Bohunka Zemanová.

Novinkou spojenou s akcí však bude také to, že se tentokrát nebude konat večírek s vyhodnocením výsledků očisty řeky. Pro všechny brigádníky ho Posázaví pravidelně organizovalo zpravidla v týneckém kulturním domě. „Chceme toto setkání udělat až příští rok k dvacátému ročníku akce a spojit ho s poděkováním účastníkům,“ dodala ředitelka.