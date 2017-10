Týnec a stavební firma se viní ze šlendriánu

Týnec nad Sázavou – Vzájemné obviňování města Týnce a firmy Dakastav ze Starého Města na Uherskohradišťsku ze šlendriánu, stálo na začátku sporu investora přístavby školy a jejího zhotovitele.

Kvůli tomu se práce pozdrží nejméně o celý rok. Žáci do lavic tří nových učeben v takzvaném krčku měli usednout už v úvodu školního roku 2017/2018. Ale dílo za 28 milionů korun s 18 miliony dotační podpory, bude podle vedení města hotové až od nového školního roku 2018/2019. Ale ani to není jisté, protože ve vzduchu visí i soudní pře obou organizací. „Firma Dakastav závažným způsobem, a to i přes naše urgence, porušovala smlouvu,“ potvrdil ukončení spolupráce starosta.

Podle něj stavba neprobíhala tak, jak radnice očekávala. „Nabrala značné zpoždění a byla prováděna nekvalitně. Zhotovitel hrubým způsobem porušoval bezpečnost práce a stavěl nekvalitně. Závažně také porušoval technologickou kázeň při stavění,“ připomněl Kadrnožka.

Právě poslední věta společně s dalším hodnocením, že „stavbyvedoucím je osoba, která k této činnosti nemá dostatečnou odbornou způsobilost“, může zavdávat také podezření, že by se stavba mohla dokonce zřítit.

To sice nikdo nepotvrdil, ale současně závažnost situace také nikdo nezlehčuje. Město začne v novém výběrovém řízení hledat firmu, která krček dokončí. To však nebude jednoduché. Jen těžko se někdo „podepíše“ pod dílo, které budoval někdo jiný, když ho ze stavby investor vyhodil kvůli porušování technologické kázně… „Do takového díla bychom bez toho, aby stavbu posoudil statik a soudní znalec, pravděpodobně vůbec nešli,“ potvrdil technik jedné z velkých benešovských stavebních firem.

Budování krčku teď stojí a jediné, co se do obnovení prací stane, bude konzervace už stojící hrubé stavby.

Práce na ní se ale zastavily už dříve, než ji město přerušilo ukončením dohody. „Vypovězení smlouvy ze strany Týnce předcházelo zastavení výstavby z naší strany a upozornění města na chybné postupy z jeho strany. Víc k tomu zatím říci nemohu. Řeší to naši právníci,“ uvedl pro Deník jednatel společnosti Dakastav David Kaštánek.

Kromě termínu dokončení stavby je další neznámou také čerpání dotací. Ve vzduchu totiž visí i jejich vracení. Místostarosta Týnce Bedřich Pešan v úvodu července potvrdil, že dotace může v prodlouženém termínu město čerpat až do závěru letoška. Jenže krček se bude stavět i napřesrok. „Jednáme s poskytovatelem dotace. Stavbu v nezměněných parametrech, i když později, dokončíme. Máme potvrzeno, že nám prodlouží termín na dokončení stavby. Už vyčerpané peníze jsou uznatelným nákladem. Máme za to, že bychom nic vracet neměli, protože dotace byla čerpána v souladu dotačními podmínkami. O dalším čerpání budeme ale ještě příští rok jednat,“ dodal Martin Kadrnožka.

Případ se nejspíš posune až k soudu, který posoudí argumenty a nároky obou stran. Podle starosty bude město po Dakastavu chtít doplatek rozdílu jeho ceny a nákladů, které Týnec za dostavbu skutečně nakonec zaplatí. Předmětem počítání bude podle starosty i dodaný materiál. „Pokud bychom přišli o dotace, pak bychom do našich požadavků zahrnuli i náhradu takto vzniklé škody,“ dodal Martin Kadrnožka.