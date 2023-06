Krajská organizace předpokládá, že se práce podaří obnovit po nové veřejné soutěži na dodavatele. Kvůli dodržení povinných lhůt ale začnou nejdříve v září.

Nový zhotovitel, nová cena

Na stavbě bude nejen nový zhotovitel. Nová bude bezpochyby také cena díla. Ta původní, 9,5 milionu korun, měla zajistit, že most bude motoristům k používání předán letos v létě. Nová cenová kalkulace stavby ale bude známa až po předložení nové projektové dokumentace. „Předpokládáme, že bude most postavený do pěti měsíců od předání staveniště. V případě, že budou v době zimní technologické přestávky vhodné klimatické podmínky, můžeme jako investor povolit práce i v tomto období,“ sdělila mluvčí KSÚS.

Důvodem, proč byla firmě CTB vypovězena smlouva, bylo podle KSÚS nepředložení konceptu realizační dokumentace stavby - a to ani po urgencích. Firma za to dokonce dostala smluvní pokutu a investor ji také upozornil na možnost odstoupení od smlouvy o dílo. To se „kvůli hrubému porušení smluvních podmínek“ nakonec také stalo. Člen správní rady firmy CTB Tomáš Chmelař odmítl pro Deník situaci komentovat.

Týneckou lávku na Brodcích čeká rekonstrukce za 50 milionů. Začít má příští rok

KSÚS staveniště firmě CTB předala už loni v srpnu, ale smlouvu jí vypověděla až letos v předjaří. „Po výpovědi smlouvy o dílo bylo nutné provést opatření k zabezpečení stavby, například prodloužení dopravního inženýrského opatření, měření záporového pažení nebo zadání nové projektové dokumentace, která budou součástí konečného vyrovnání, které v současné době řešíme,“ dodala Petra Kučerová.

Konkrétní suma bude vyčíslena až po fakturaci všech opatření provedených v mezidobí od opuštění stavby zhotovitelem. KSÚS ale s firmou komunikuje a na obou stranách je podle mluvčí předpoklad, že dojde k uzavření dohody, aniž by situaci muselo řešit soudní jednání.