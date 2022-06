Tunel u Konopiště v nedohlednu. Kraj zamítl žádost o umístění stavby

Kdy se auta „schovají“ do zastropeného zahloubení mezi konopišťským zámeckým parkem a Benešovem a chodci se tak konečně zcela bezpečně dostanou do zámecké klidové zóny? Na takovou otázku není dlouhodobě jednoduché odpovědět. A platí to zejména i poté, co Krajský úřad Středočeského kraje a jeho odbor územního plánování a stavebního řádu zamítl žádost Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR o vydání rozhodnutí o umístění stavby – I/3 Červené Vršky - U Topolu, uspořádání 2+1.

Vizualizace zahloubení silnice I/3 podél konopišťského zámeckého parku. | Foto: Ředitelství silnic a dálnic ČR