Srdce i peněženky dárců se letos opět otevřely při největší sbírkové akci v Česku, Tříkrálové sbírce. Její podpora na Benešovsku rok od roku roste.

Tříkrálová sbírka v ulicích Benešova. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Přímo v rajonu Charity Benešov letos koledníci vybrali přes 257 tisíc korun. Na výsledku se přitom podíleli koledníci pouze v pátek 5. a sobotu 6. ledna. Zatímco první den akce na Benešovsku vyšly za dárci jen tři skupinky králů sestavené z žáků a jejich kantorů z Církevní základní školy a mateřské školy Archa Petroupim, v sobotu ze základny v benešovském kostele sv. Anny na Masarykově náměstí vyrazilo skupinek celkem 26.

Peníze znovu pomohou potřebným

„Kromě Benešova se koledovalo také v Soběhrdech, Přestavlkách u Čerčan, Čeňovicích nebo Čakově,“ potvrdila ředitelka Charity Benešov Jitka Wagnerová. Z vybrané částky 65 procent doputuje do Hospice Dobrého pastýře Čerčany, Charitního šatníku – místo vzájemné pomoci Benešov, Centra domácí péče RUAH, Rytmu Střední Čechy a také petroupimské Arše. Peníze pomohou i lidem v tíživé sociální situaci v okrese Benešov.

Lidé reagují vesměs vstřícně

„Za těch dvaadvacet let, co v Benešově koledujeme, už lidé koledníky znají. Také proto se s nějakými nepříjemnými reakcemi těch, které koledníci osloví setkávají jen minimálně,“ zhodnotila ředitelka benešovské Charity a připomněla, že v neděli 7. ledna akci v Benešově už tradičně ukončil Tříkrálový koncert Sukova komorního sboru v kostele sv. Anny.

„Právě tam jsou zváni dárci a zástupci organizací, kteří obdrží podporu. Ti dárcům v proslovech vysvětlují, co dělají a jak vybrané peníze využijí,“ dodala Jitka Wagnerová. Suma peněz, kterou dárci na Benešovsku každoročně věnují se podle ředitelky Charity Benešov každoročně zvyšují. Proti loňsku se částka zvedla jen o nějakých šest tisíc korun A rok před tím dokonce o dvacet tisíc.

Ve Vlašimi padl rekord

Ještě úspěšnější byla Tříkrálová sbírka ve Vlašimi. Tam dárci do pokladniček vložili přes 725 tisíc korun, což je rekordní částka. Jak se to podařilo? Podle ředitelky Charity Vlašim Daniely Laloučkové je pro výsledek benefice důležitý počet kasiček, do nichž dárci své peníze vhazují. „Letos jsme zapečetili znovu více, celkem pětadevadesát kasiček. Osm z nich bylo umístěno v obchodech, kde nám pomáhali i v době covidu,“ potvrdila ředitelka vlašimské Charity s tím, že na výsledku vlašimské sbírky se poprvé podíleli také dárci z Louňovic pod Blaníkem a jejich okolí.

Z uvedeného příspěvku dárců zůstane obvyklých 65 procent „doma“. Charita Vlašim částku dosahující téměř půl milionu korun využije na nový projekt denního stacionáře pro seniory. Služba už nyní funguje ve vlašimském Komunitním centru Zahrada. Charita ale během dvou let hodlá vybudovat denní stacionář U kapličky v Bolince a to nejen pro seniory, ale také pro děti.