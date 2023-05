Přesně po roce opět ožije železnice mezi Vlašimí a Trhovým Štěpánovem. Stane se tak na přelomu jara a léta, kdy se sem vrátí motorové vlaky. Cestující budou vozit až do října.

Souprava soukromé akciové společnosti Railway Capital na nádraží v Trhovém Štěpánově. V roce 2023 tam poprvé přijede už v sobotu 3. června. | Foto: archiv Railway Capital

Po trati, kterou už na konci roku 2021 opustil Středočeský kraj, protože mu železnice nevydělávala, jely díky Trhovému Štěpánovu a sponzorům osobní vlaky soukromé společnosti Railway Capital a.s. poprvé během velkých prázdnin 2022. Nyní se motoráčky na koleje na východě okresu Benešov vrací.

„Osobní vlaky budou jezdit mezi Vlašimí a Trhovým Štěpánovem každou sobotu a neděli už od 3. června do 1. října,“ potvrdil specialista na železniční dopravu Tadeáš Richter.

Novinka na ZŠ Bystřice: rekuperační jednotky zajišťují ve třídách lepší vzduch

Mezi oběma městy budou každý den korzovat čtyři spoje tam a čtyři zpátky. Z Trhového Štěpánova vyjedou vlaky pokaždé v 8:19, 10:19, 14:19 a 16:19. Z Vlašimi pak motorák vyrazí v 9:25, 12:25, 15:25 a poslední pak v 17:25.

Jedenáctikilometrový úsek se zastávkami Vlašim zastávka, Bolina a Zdislavice zvládne podle jízdního řádu vlak za pouhých 16 minut. Prodej jízdenek na trati, kde neplatí tarif Pražské integrované dopravy, zajistí přímo ve vlaku průvodčí.

Na jeden víkend se prázdninovému vlaku do cesty postaví plánovaná oprava trati. Kvůli ní bude 10. a 11. června trať uzavřena. Organizátoři vlakového spoje z Trhového Štěpánova ale vyjednali náhradní termín. Vlaky tak pojedou o červencových státních svátcích, tedy ve středu 5. a ve čtvrtek 6. července.

Doufám, že se jednou trať obnoví, říká starosta

Starosta Trhového Štěpánova Josef Korn připomněl, že město musí samo alespoň v omezené míře zajišťovat vlaky kvůli tradici i poptávce místních. Věří však, že v úplnou obnovu trati do jeho města jednou dojde. „Doufám, že se jednou vlaky do Trhového Štěpánova zpátky na trať vrátí,“ uvedl.

Historie trati zvané „Vlašimka“ sahá až do předminulého století. Úsek z Benešova do Vlašimi byl zprovozněn v roce 1895 a cestující se vlakem dál do Trhového Štěpánova a Dolních Kralovic poprvé dostali v roce 1902. Pak už se trať pouze zkracovala. Poprvé v roce 1975, kdy se konečnou stanicí stal Trhový Štěpánov. Staré Dolní Kralovice i nádraží musely ustoupit vodě ve švihovské nádrži. Úsek trati mezi Trhovým Štěpánovem a Sedmpány je nyní využíván cykloturisty. V roce 2021 pak přestaly jezdit pravidelné spoje mezi Vlašimí a Trhovým Štěpánovem. Koleje ale zatím Správa železnic udržuje.