S tím, že Štěpánovští budou kvůli pohledům do kraje jezdit k sousedům, se ale vedení města smířit nechtělo. A ještě víc se tam obávali situace, že rozhledna jednou ztratí svůj hlavní účel. Proto je štěpánovský projekt o čtyři metry vyšší.

Vyšší rozhledna z praktických důvodů

Byť to trochu připomíná Stroupežnického Naše furianty, kde soused potřeboval něco víc, než mají ti druzí, takové hodnocení Josef Korn, starosta města s necelými 1500 obyvateli, odmítá. „Nic takového v tom nehledejte,“ ujišťuje s tím, že vyhlídkové místo na kopci Paseka u severozápadního okraje města, bylo i v minulosti. Důvod ke stavbě věže vyšší než na Javornické hůře ale Josef Korn obhajuje především tím, že by byla škoda, aby z rozhledny nebylo nikam vidět.

V současnosti je sice z Paseky krásný výhled severozápadním směrem, ale to pouze kvůli kůrovci. Malý brouček totiž zlikvidoval stromy na tomto úbočí hory a těžba pak otevřela výhled. „Až tady jednou stromy zase vyrostou, zastíní výhled ze země. V případě, že bychom postavili rozhlednu nižší, třeba jako je Kalamajka, už by z ní nebylo vidět nikam,“ vysvětlil.

Postoj Josefa Korna v Trhovém Štěpánově nikoho nepřekvapuje. Patří totiž k výrazným městským patriotům. Právě proto také stojí za vznikem rozhledny, od níž si slibuje další rozvoj městečka. Vybojoval ale například i alespoň víkendové letní vlakové spojení s Vlašimí, když ho kraj osobní vlaky kvůli nerentabilnosti zrušil.

Sezona moštáren a palíren na Benešovsku se rozjíždí. Ovoce je ale letos méně

V současné době je věž téměř zpola hotová. V pondělí 18. září stály už dva ze čtyř dílů na svém definitivním místě. „Výstavba pokračuje podle plánu a podle harmonogramu,“ potvrdil Milan Kriško, majitel firmy Lemonta, v jejichž dílnách v areálu Elektrárny Tisová kousek od Sokolova rozhledna celá vzniká.

Ještě tento týden do prostoru mezi čtyřmi nárožními trubkami bude jeřáb usazovat točité schodiště. „V dílně k tomu ještě připravujeme další ocelové části a dřevěné trámy, které přijdou do rozhledny také osadit,“ dodal Kriško.

Pro Trhový Štěpánov má mít od konce roku nová rozhledna velký význam. Vedení radnice totiž předpokládá, že nová atrakce přivede turisty - a ti budou ve městě také utrácet.

Vyhlídková věž bude mít osm plošin, tu nejvyšší ve výšce třiceti metrů. Z dílen firmy Lemonta její jednotlivé části ke Štěpánovu vozí kamiony, jeřáb je pak na místě překládá na valník, který následně traktor vytáhne nahoru na Paseku. Tam díl přeloží další autojeřáb.

Zloději ještě nezaúřadovali

Podle starosty stavba probíhá nejen v souladu s harmonogramem, ale navíc si pracovníci firmy ze západu Čech pochvalují, že na složený materiál dosud nezaútočili zloději. Důvod sice nikdo nepojmenoval, ale předpokládat se dá, že tomu tak je kvůli poměrně složitému přístupu. Na vrchol hory Paseka totiž nejkratší cestou vyjede jen auto s náhonem na všechna čtyři kola a i delší cestou po vrstevnici má co dělat traktor s oběma hnanými nápravami.

Zajímavostí štěpánovské rozhledny Na Pasece bude naprosto volný přístup po celých čtyřiadvacet hodin. Stejné je to na rozhledně Špulka vzdálené vzdušnou čarou necelých patnáct kilometrů. Ale u všech vyhlídkových věží to úplně běžné není, což dokládá také jen necelých pět kilometrů vzdálená rozhledna Kalamajka. Pro exkurzi na vyhlídkovou plošinu je potřeba od správce objektu získat klíč.

„Nic takového jsme nechtěli. Proto také padl nápad zpřístupnit rozhlednu za pomoci turniketu, který by se otevřel po vhození mince. Bylo by s tím jen trápení a za ten nepatrný finanční zisk nám to nestojí,“ tvrdí Josef Korn.

Výpadovka na Prahu ulicí Červené Vršky je uzavřená. Práce potrvají do října

Současně uvedl, že zatím nebude atrakce ani osazena nějakým počítadlem, které by zaznamenalo každého návštěvníka. Věž bude zatím volně přístupná a potřebu instalace nějakých dalších doplňkových zařízení ukáže až samotný provoz.

Město na vznik věže, kterou je možné si prohlédnout i na internetu, protože stejná stojí například na Feistově kopci u Olešnice v Orlických horách, získalo dotaci 4,5 milionu korun. Rozpočet počítá s uvolněním dalších čtyř milionů. Pomoc ale poskytla svými dary i veřejnost.

„Původně měli být jména sponzorů na každém schodu, ale ukázalo se, že je to moc složité. Dárci se proto najdou na informační tabuli vedle rozhledny,“ připomněl ještě Josef Korn.

ROZHLEDNY NA BENEŠOVSKU

Velký Blaník 638 m.n.m. – 29,5 metru vysoká

Kalamajka - Javornická hůra 583 m.n.m. - 26 metrů vysoká

Rozhledna KČT - Neštětická hora 537 m.n.m. - 12 metrů vysoká

Špulka - Březák 533 m.n.m. - 30 metrů vysoká

Na Pasece – Paseka - 516 m.n.m. - 30 metrů vysoká (ve výstavbě)

Na Rozvazech 454 m.n.m. (Bystřice - Líšno) - vyhlídková plošina na vodojemu ve výšce 3 metry (ve výstavbě)