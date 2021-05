Trable cestářů: na krajnice stavitelé silnice zapomněli, teď to brzdí opravu

/FOTOGALERIE/ Do konce června budou řidiči využívající silnici II/112 z Benešova do Vlašimi jezdit kvůli úplné uzavírce úseku od křižovatky na Bořeňovice do Chotýšan objízdnou trasou.

Rekonstrukce silnice II/112 u Chotýšan. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

„Rekonstruovaný úsek je dlouhý zhruba tisíc osm set metrů,“ připomněl Dominik Brožík, dílovedoucí z firmy Bes, která pro Středočeský kraj silnici opravuje s tím, že podloží z lomového kamene nebylo při původní stavbě silnice nasypáno pod celou šířkou silnice. Pravda, tehdy nejezdily přetížené kamiony a vozidla nebyla tak široká, proto tehdejší cestáři postavili jen takovou komunikaci, kterou v té době potřebovali. Také proto se vozovka, respektive její okrajové části pod náporem těžké dopravy lámaly a docházelo často k havarijním stavům. Chodník do Podělus má začít sloužit v létě. Dopravu zatím řídí přenosné semafory Přečíst článek › K takovým situacím by po dokončení díla už docházet nemělo. Cestáři totiž budují hned za ukončením kamenného podloží metr širokou a šedesát centimetrů hlubokou betonovou krajnici. „Až s tím budeme hotovi, položíme celkem tři vrstvy nového asfaltu,“ dodal Dominik Brožík. Úplně vyhráno ale řidiči mít nebudou ani po zprovoznění uvedeného úseku procházejícího kolem Jemniště a přes Křemení k Chotýšanům. Cestáři se totiž okamžitě přesunou dál, za Chotýšany. Jejich úkolem bude opravit 3700 metrů dlouhý úsek až na Bruk, což je součást Domašína. Také přímo v této obci Středočeský kraj v současnosti opravuje vozovku s úplnou uzavírkou. Středočeský kraj opravuje silnici II/112 až na hranice okresů Benešov a Pelhřimov. Oprava silnice v Domašíně vyhnala řidiče na objízdné trasy. Není to poprvé Přečíst článek ›

