Zámky Konopiště, Vlašim, Jemniště, Vrchotovy Janovice, hrad Český Šternberk, romantická zřícenina Zbořeného Kostelce, vodní nádrž Švihov a Slapy nebo třeba kostelík na Chvojně a rozhledny Špulka, Paseka u Trhového Štěpánova či „halapartna“ na Velkém Blaníku. To jsou namátkou místa na Benešovsku, která by se opravdu dobře vyjímala na záběrech z helikoptéry při televizním přenosu úvodní etapy cyklistické Staré dámy - Tour de France.

Uvažovat o tom není utopie. Česko má totiž naději, že v roce 2028 tento závod závodů dorazí i k nám. V Praze by se měl konat takzvaný Grand Départ, tedy start nejslavnějšího etapového závodu světa.

Kam by pak peloton zamířil, není v tuto chvíli jasné. Mohlo by to být i členité Benešovsko a samosprávy skvělé propagaci mohou jít v ústrety. Nebylo by to sice zadarmo, ale přesné finanční náklady potřebné k přivedení cyklistů na určité konkrétní místo, zatím vyřčeny nebyly.

Jak se k takové možnosti staví politici v nejdůležitějších sídlech Benešovska?

„Byl bych rád, kdyby takový slavný závod jel přes Benešov. Ještě stále mám v živé paměti Závod míru, jehož jedna etapa přes Benešov vedla. Byl to docela zážitek,“ přiznal benešovský starosta Jaroslav Hlavnička, někdejší volejbalista. „Dokonce bych cyklistům vybral i trasu. Nabídl bych jim i jeden pavé úsek, jako při závodě Paříž – Roubaix. Pěkné žulové kostky máme v Husově ulici,“ zasmál se starosta.

Kolik by Benešov na takovou propagaci uvolnil peněz, není jasné. Podle starosty je ale částka určená na propagaci města velmi omezená.

Závod propagující krásu Francie sleduje také vlašimský starosta Luděk Jeništa, sám bývalý vrcholový sportovec, juniorský mistr republiky ve stolním tenisu.

„Přenosy z Tour de France se mi líbí a sleduji i to, jak lidé vyzdobují své vesnice nebo vytvářejí obrazce na polích,“ řekl a přiznal, že by byl rád, kdyby taková prezentace ukázala i Vlašim a Podblanicko.

„Kdo ví, co bude a kde budeme v roce 2028,“ nadnesl však Luděk Jeništa otázku časově omezeného mandátu zastupitele města.

Naopak velmi jasno má v otázce případných nákladů. „Máme tu Turistickou destinaci Kraj blanických rytířů a tu bych do toho také zapojil. Vím, že záběry z helikoptéry jsou dlouhé pouze vteřiny nanejvýš desítky vteřin. Kdyby nám řekli, že vlašimský zámek bude vidět deset vteřin a budou za to chtít milion korun, nešli bychom do toho,“ řekl rezolutně Luděk Jeništa.

Na stejné téma Deník hovořil i s Jiřím Slavíkem, současným místostarostou Votic.

„Reklama na místo a zemi prostřednictvím Tour de France patří k tomu nejlepšímu a nejúspěšnějšímu a dá se s nějakou jinou propagací jen těžko srovnávat. Proto bych byl rád, kdyby peloton tohoto závodu jel i u nás na kopcovitém Voticku,“ řekl. „Pokud by se vyžadovalo, aby se na tom město nějakým způsobem organizačně nebo i finančně podílelo, byl bych pro. Ostatně podporujeme i jiné akce, teď aktuálně například také krajský slet Sokolů, který se koná v sobotu na našem fotbalovém stadionu,“ dodal Jiří Slavík.