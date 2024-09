Prognóza, že se sázavským údolím prožene záplavová vlna vysoká až šest metrů se naštěstí nenaplnila.

Situaci kolem zpráv o velké vodě zhodnotil čtenář ze Čtyřkol, obce ležící na břehu Sázavy.

„Bydlím v Čtyřkolech více jak 70 let. Prosím Vás o to, nestrašte prosím lidí. Oproti poslední povodni 2006 schází zhruba 2 m. To co teče nyní, teklo dříve několikrát do roka. Rozumí se tím, před vybudováním vodního díla na Želivce,“ tvrdí Antonín Honc.

Ale poklid, jak dokazují záběry ze severu Moravy a Slezka nebyl úplně na místě. Sázava totiž v Nespekých, kde má státní podnik Povodí Vltavy svou měřící stanici kulminovala v pondělí 16. září v 18 hodin na výšce 389 cm.

Na to ostatně upozorňoval s předstihem například i starosta Poříčí nad Sázavou Jan Kratzer. „Kulminace řeky se očekává na 3. stupeň povodňové aktivity (SPA), 397 cm, a to v pondělí 16. září kolem 16. hodiny,“ uvedl.

V Nespekách se pak Sázava vrátila na mírnější 2. SPA v úterý ve čtyři hodiny ráno a setrvale pomalu klesala.

„Predikce je, že by Sázava měla vylézt lehce ke čtyřem metrům, což znamená potencionální ohrožení nemovitostí. Během pátku a soboty jsme napytlovali přes 450 pytlů s pískem. Dovezli jsme je k pětadvaceti nejohroženějším nemovitostem. Obávali jsme se, že se naplní predikce na šest metrů a to by pak bylo velmi špatné,“ zhodnotil zase starosta Nespek Michal Tyrner v pondělí ráno při vizuální kontrole stavu řeky na jezu v Městečku.

Současnou situaci sledoval přímo od své malé vodní elektrárny u brodeckého jezu nedaleko Týnce nad Sázavou také její majitel Milan Matušovič. Podle něj byla horší situace například v roce 2007. "Myslím, že prudký nárůst výšky hladiny jako se to stalo v neděli 15. září, už nepřijde,“ hodnotil optimisticky a čas mu dal za pravdu.

A i když se řeka úplně nevrátila k normálu, v Týnci už pomalu hodnotí následky velké vody.

„Loňská prosincová povodeň byla o malinko horší. Kdyby se ale naplnila páteční předpověď, kdy měla přijít stoletá voda s hladinou až na 700 centimetrech, bylo by to katastrofa. Na takovou vodu, kterou v novodobé historii ani neznáme, připraveni nejsme,“ uvedl v pondělí odpoledne týnecký starosta Martin Kadrnožka s tím, že naštěstí Janovický a Kamenický potok se příliš nevzedmuly a nebyly zdrojem další vody pro Sázavu. „Sice pršelo, ale naštěstí nepřišel žádný vydatný přívalový déšť, který by potoky významně rozvodnil,“ sdělil starosta.

Díky tomu se nic zásadního a dramatického neodehrálo ani ve vsích na jejich březích. I tak město prostřednictvím svých dobrovolných hasičů preventivně rozvezlo a umístilo pytle s pískem k potenciálně nejohroženějším nemovitostem. Týnec i vzhledem k vývoji situace nevyužil ani nabídku Vězeňské služby ČR, aby s pytlováním pomohli odsouzení. Podle starosty to mělo být 15 lidí a tolik v danou chvíli zapotřebí nebylo.

V Týnci, ale také v Nespekách Sázava jen zalila některé pobřežní cesty. To se stalo třeba také na spojnici mezi Lštěním a Zlenicemi.

„Žádná nemovitost nebyla zatopená,“ konstatoval týnecký starosta. „Ve městě žádné významné škody nevznikly,“ dodal.

Asi největší škodu v Týnci ale odhalí až úplný návrat řeky do normálního stavu. To může trvat ještě několik dnů, možná i víc než týden. Pak bude zřejmé, jak vodní proud poškodil násep, který v řece u brodeckého břehu u továrny Jawa vybudovala firma, která zbourá starou lávku a postaví na jejím místě novou.

„Násep tvoří inertní materiál, který se pouze znovu doplní na místo, kde původně byl, aby práce mohly pokračovat,“ řekl týnecký starosta.

Současně upozornil, že stavba může nabrat zdržení několik dnů. O kolik mimořádná situace prodraží a zda vůbec dílo s rozpočtem 50 milionů korun, z nichž 37 milionů tvoří dotace, ukáže až znovuzahájení prací. Ty mají podle plánu skončit ještě letos.

Deště zvedly také hladinu Blanice na Vlašimsku. Na vodoteči v Louňovicích pod Blaníkem se řeka drží na 2. SPA do něhož vstoupila v sobotu 14. září. Na maximu byla po pondělní půlnoci s hladinou 249 cm. Od té doby voda pozvolna opadá a v úterý v 7.10 měla o sedm centimetrů méně.