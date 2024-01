Pojem floating není v České republice nový. Vzhledem k jeho pořizovací ceně však službu zpravidla nabízejí komerčně wellnes a spa provozovny pro relaxaci nebo vodoléčbu. V rámci těchto zařízení jde v podstatě o vodoléčebné zařízení, které má zpravidla tvar velkého vejce s uzavíracím poklopem. V kapsli se klient ponoří do vysoce koncentrované slané a teplé vody podobné té ve Mrtvém moři. Podobná procedura by mohla vbrzku čekat i klienty CSS Tloskov.

Rehabilitace ve vodě je zde už řadu let běžnou součástí terapie. Zatím však ve vodě sladké. Tamní bazén s rozměrem zhruba 5 x 10 metrů a posuvným dnem s hloubkou od 0 do 170 centimetrů, je dva roky po rekonstrukci. Klienti v něm díky tělesné teplotě vody vydrží při hydroterapii delší dobu aniž by prochladli.

Prospěšná cesta do Alp

Ve stejném objektu, dokonce hned vedle bazénu, se nachází také dlouhá léta nevyužívaný prostor. Podle ředitele CSS Matěje Lipského tam jeho předchůdce Antonín Dušek hodlal zřídit rehabilitační chodítka. K tomu ale kvůli nedostatku peněz nikdy nedošlo. Lipský sám se začal už v roce 2014, krátce po svém nástupu do funkce využitím onoho prostoru také zabývat.

Tehdy se kvůli tomu vypravil do podhůří Bavorských Alp. Měl namířeno do jednoho z tamních hotelů, kde nabízeli floating terapii. Domů si přivezl prospekty. Z nich se dozvěděl řadu zajímavých informací. Třeba i tu, že floating vyvinul pro výcvik astronautů ve stavu beztíže americký Národní úřad pro letectví a vesmír.

„Jedná se o velmi drahou záležitost v rámci wellnes, ale existuje k tomu i řada seriózních výzkumů, které dokládají, že tato terapie pomáhá i jinde. Třeba při léčbě kožních nemocí, poúrazových stavů, potížích s páteří, chronické únavě nebo depresi,“ připomněl Matěj Lipský.

Centrum sociálních služeb Tloskov.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Klasický floating se zavírací kapslí ale pro klienty CSS není vhodný. Uzavřený prostor by u nich mohl spustit klaustrofobické stavy. V onom bavorském hotelu ale měli floating-bazén z titanového plechu dva x dva metry s hloubkou zhruba šedesát centimetrů. „To bylo přesně to, co jsem pro klienty, kteří trpí svalovými křečemi a těžkým kombinovaným postižením hledal,“ přiznal Lipský.

Podobný bazén s rozměry zhruba dva x čtyři metry nyní vzniká právě v sousedství nádrže s posuvným dnem. Obě zařízení nyní odděluje jen dočasná dřevotřísková stěna. Vedení CSS Tloskov ale jde ještě dál. Floatingový bazén pomůže i při výzkumu.

„Jednám o tom s docentem Jiřím Kantorem z Univerzity Palackého Olomouc. Chystáme výzkum, který se bude týkat svalového napětí a také zlepšování kvality života. Budeme první na světě, kdo něco takového zkoumá, protože je to tak strašně drahé. Proto to pro lidi s těžkým kombinovaným postižením ještě nikdo neudělal. Jen investice je zhruba devět milionů korun,“ potvrdil ředitel ústavu.

Centrum sociálních služeb Tloskov.Zdroj: Deník/Zdeněk Kellner

Při tom se Matěj Lipský opírá o dvě hypotézy. Lidé, kteří mají spazmy, tedy křeče v rukách, nohách nebo ti s postiženou polovinou nebo celým tělem, se v různých fázích dne různě chovají. „Ti lidé jsou v noci při spánku úplně normální. Uvolní se a klidně se i přetočí. Jakmile se ale ráno probudí a naběhne celý jejich ,software’, zablokují se a jsou v křeči,“ tvrdí.

A právě od floatingu si Lipský slibuje, že pobyt v silně koncentrované slané a teplé vodě povede k hluboké relaxaci, která dokáže navozovat vlnové délky v mozku podobné spánku. „Četl jsem německý výzkum, který tvrdí, že pětasedmdesát procent mozkových center, které se zabývají motorikou zpracovává gravitaci. Tu našim klientům v bazénu se slanou vodou sebereme a navodíme jim stav podobný spánku. Od toho je odvozená hypotéza, že může vzniknout něco, co může trvale příznivě ovlivnit stav klienta,“ upozornil ředitel CSS Tloskov.

Služba není pro veřejnost

Pokud by se pozitivní vliv floatingu měl projevovat pouze při pobytu v bazénu, bylo by to podle Lipského i tak pro klienty velkým úspěchem. Ti, kteří trpí svalovými křečemi, strádají každý den od probuzení do usnutí.

Finanční náročnost floatingu vychází z potřeby vyměňovat slanou vodu za čerstvou. Náklady lze snížit například použitím technologie filtrování. V Tloskově budou využívat obě možnosti. Tu první pro případ znečištění vody například kvůli inkontinenci. Imobilním klientům do vody pomůže speciálně konstruovaný vrátek.

Využití bazénu veřejností zatím nepřichází v úvahu, služba je určena pouze pro účely klientů CSS.