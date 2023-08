/FOTO, VIDEO/ Nadcházející víkend na Benešovsku nabízí mnoho možností jak se zabavit. A pokud byste chtěli vyrazit za hranice okresu, vybrali jsme pro vás také několik akcí z Prahy a středních Čech.

Slavnost ovocných knedlíků se koná po celý víkend na Konopišti. | Foto: Deník/Jana Vrtišková

Už v pátek 4. srpna se můžete vydat do areálu u zámku Konopiště. Pořadatelé pro vás připravili velký rockový koncert, zahrají Traktor, Walda Gang, Alkehol, Arakain a Dymytry. Vstup do areálu je od 14 hodin, koncerty startují od 15 hodin a cena vstupného se pohybuje od 445 do 890 Kč . Více informací a program najdete ZDE. V pátek večer také pokračuje letní série koncertů a projekcí Benešov City Live 2023 na Masarykově náměstí. Zdarma si tam od osmi hodin večer můžete užít koncert revivalu kultovní newyorské kapely - KISS Czech Company.

KISS Czech Company:

Zdroj: Youtube

Také v sobotu a v neděli může být cílem vašeho výletu zámek Konopiště. Podráždit chuťové buňky tu budete moci na Slavnosti ovocných knedlíků - oblíbeného jídla arcivévody Františka Ferdinanda d´Este. Na nádvoří budou celý víkend od 10 do 16.30 hodin vonět švestkové a meruňkové knedlíky, halušky od slovenského kuchaře a atmosféru zpříjemní středověká hudba. Pokud si zakoupíte vstupenku na dva prohlídkové okruhy, bude na vás čekat porce knedlíků zdarma.

Zámek Jemniště:

Zdroj: Youtube

V sobotu se můžete vydat také na zámek Jemniště, kde se chystá Den módy. Osm originálních značek bude vystavovat a prodávat v budově zámecké konírny (naproti zámecké kavárně). V kavárně budou k zakoupení vyhlášené domácí dezerty, u konírny zámecká zvěřina na grilu i guláš. Vstup do konírny je zdarma.

VÍKENDOVÉ TIPY Z PRAHY A STŘEDNÍCH ČECH



Praha

Kolumbijský festival jídla a hudby se uskuteční v sobotu 5. srpna od 10 do 21 hodin na Náměstí Jiřího z Poděbrad. Tradiční gastronomický festival pokrmů, kávy, nápojů a řemeslných výrobků z Kolumbie a Latinské Ameriky je obohacený o doprovodný program, vstup zdarma.



Hledáte skvělou zábavu spojenou s pohybem? Vyrazte do nově otevřené Ice Areny Kateřinky a zabruslete si jako jedni z prvních na parádní ledové ploše v krásném moderním prostředí. v sobotu 5. srpna je k dispozici ledová plocha velké haly od 16 do 18 hodin, v neděli se můžete sklouznout od 15 do 17 hodin v hale malé. Vstupné se pohybuje v rozmezí od 90 do 130 Kč.



Berounsko

Multižánrový hudební festival Závodí Fest nabídne v sobotu od 15 hodin v areálu na levém břehu Berounky koncerty známých kapel ale také deskové hry pro děti. Vstup je zdarma, parkování za lávkou na veřejných parkovištích od soboty 13.00 do pondělí 7.00 hodin bez poplatku.



Kolínsko

Nejvýznamnější dochovanou dominantou Zásmuk je Františkánský klášter s kostelem Františka Serafínského, který je každoročně místem konání Zásmucké porcinkule. Tu doprovodí pouťové trhy na Komenského náměstí, kde budou čekat pouťové atrakce, prodejní stánky a občerstvení. V sobotu i v neděli si zde můžete užít pouťovou atmosféru zdarma.



Porcinkule v Zásmukách.Zdroj: Richard Karban



Kutnohorsko

Pořadatelé z Ranče Dalu zvou na VI. ročník westernových soutěží s dobytkem v Kozohlodech u Čáslavi. Od 10 hodin je program pro celé rodiny až do pozdních večerních hodin, kdy na krytém parketu vystoupí hudební skupina Hřích. Po celý den je zajištěno bohaté občerstvení z nabídky restaurace Ranč Dalu, udírny, grilu a barů. Děti do 120 cm mají vstup zdarma, základní vstupné vás vyjde na 150 Kč, snížené na 100 Kč.



První sobotu v srpnu se tradičně konají Historické slavnosti ve Zruči nad Sázavou. Zámecký park se od 10 do 20 hodin promění v čase a zavede vás do minulosti. Těšit se můžete na kejkle, historickou hudbu, šerm. Nechybí mnoho stánků s občerstvením i suvenýry. Základní vstupné činí 100 Kč, snížené 80 Kč a za zvýhodněné vstupné se můžete podívat do všech expozic včetně samotného zámku.



Nymbursko

Přístavní slavnost slaví dvacáté narozeniny! Hudební free festival pro všechny věkové kategorie. Na své si přijde opravdu každý, především díky uvolněnější a domácí atmosféře. Připraven je celodenní kulturní a hudební program. Zkrátka, letošní ročník slibuje mimořádný kulturní zážitek který si můžete zdarma a do sytosti užít v sobotu od 13 do 23 hodin v Nymburce Na Přístavě.