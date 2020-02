Putovní výstava 'Návrat orla skalního do ČR' představí příběhy, které tomuto ochranářskému počinu předcházely, a výstava 'Cesta dřeva' seznámí s tvorbou dřevěných soch Zdeňka Macháčka mladšího.

Pro návštěvníky budou připraveny tvůrčí dílny a především komentované prohlídky, které povedou děti ze ZOO kroužku. Od 10 do 13 hodin děti v roli průvodců seznámí návštěvníky s příběhy zvířat v paraZOO.

Ve 14 hodin v sále Podblanického ekocentra na vernisáži k výstavě 'Cesta dřeva' Zdeněk Macháček ml. pohovoří o tom, jaké proměny vlastně dřevo potkají, než se stane uměleckým dílem - dřevěnou sochou. Jeho práce pak budou vystaveny do konce května.

Druhá výstava 'Návrat orla skalního do České republiky' je věnována realizaci stejnojmenného projektu, který popisuje v příbězích a fotografiích, jak se tento ochranářsky významný druh po 100 letech vracel na naše území.

ParaZOO bude do konce března otevřena od úterý do neděle od 9 do 16 hodin, od dubna pak bude otevírací doba prodloužena o hodinu. Zvířátka mohou návštěvníci podpořit také nákupem na www.eko-obchod.cz.