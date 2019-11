Dospělí i děti si užijí kopec zábavy a naladí se na nadcházející sváteční období. Ve všech interiérových prostorách bývalého klášterního a zámeckého obydlí je připraven již tradiční dopolední i odpolední program – tvořivé dílny, prodejní výstava adventních vazeb, divadlo pro nejmenší i odpolední koncert pro všechny věkové kategorie.

„Od 10.30 hodin se budou v křížové chodbě a klášterním skriptoriu nacházet rukodělné a výtvarné dílničky k výrobě svícínků z přírodních materiálů, tvarování a zdobení vánočního pečiva, výrobě přáníček s věnováním ozdobného písma, korálková dílnička, dílna motýlků pro kluky a podobně, s prodejní výstavou adventních vazeb floristky Kláry Franc Vavříkové,“ uvedla kastelánka kláštera Jaroslava Matoušová.

Na akci se také bude konat letos poslední speciální prohlídka běžně nepřístupnými prostory kláštera a výstupem na vyhlídkovou věž. Akce je vhodná pro tatínky, kteří doprovázejí maminky s dětmi na dílničky. Zde je omezená kapacita míst, pouze po předběžné rezervaci.

Ve 13.30 hodin začne v bývalém refektáři pohádka pro děti do 9 let s marionetami. V 16.00 hodin vystoupí na závěr se svým repertoárem vokálně instrumentální soubor historické muziky Zanyka v dobových kostýmech. Vstupné na akci je 50 korun, děti do 5 let to mají zdarma.