Tip Deníku: První boj husitů s katolickými pány připomenou u Nahorub

O husitském hnutí se učí děti už v základní škole. Každý Čech proto ví, že s ním je spojen především Tábor. Ale jen málokdo tuší, že úplně první větší krvavá řež husitských válek se strhla v roce 1419 nedaleko Neveklova. A to platí, i když se historici rozcházejí v názoru na to, kde a kdy k oné události došlo. Nahorubští ale ví, že to bylo nedaleko jejich domovů.

Pomník na Holém vrchu u Nahorub. | Foto: www.geocaching.com