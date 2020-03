Pod rouškou tmy přitáhne v pátek 6. března v 19 hodin švédské vojsko do Votic. Na Komenského náměstí dojde k vypálení slavnostní salvy na zahájení akce, poté se vojsko průvodem přesune ke klášteru. I tam se bude střílet z palných zbraní. V refektáři bývalého kláštera bude program pokračovat sérií krátkých přednášek o třicetileté válce. Tyto přednášky odprezentují odborníci – reenactoři – historici a archeologové.

Sobotní část akce bude věnována připomenutí samotné bitvy. „Na jankovském náměstí dojde ve 13 hodin ke zformování vojsk, která potáhnou na bojiště na Habrovce. Následovat bude zformování a ukázka pohybu velké jednotky. Dojde i na dělostřelecké vystoupení a pietní akt s modlitbou za padlé a proslovy starostů. Vyvrcholením odpoledne bude od 15. hodin bitevní ukázka. Pokud počasí dovolí, najdou návštěvníci poblíž bojiště prodejní stánky s různými drobnostmi a rukodělnými výrobky. Za každého počasí bude pro návštěvníky připraveno občerstvení,“ zve Lenka Kavková z pořádajícího spolku Jankovští žoldáci.

Stejně jako před 375 lety i letos bude platit známé pořekadlo „Dopadneš jako Kec u Jankova“ – když Švédové pod vedením generála Torstensona rozdrtí císařské vojsko, císařský polní maršál Götz padne a polní maršál Hatzfeld bude zajat.

Večer mohou zájemci v jankovském sále navštívit Šermířský ples. Historický oděv není podmínkou. Organizátoři plesu chystají zábavné vystoupení a soutěže, nebude samozřejmě chybět tanec a dobrá zábava.

Akci uspořádá obec Jankov, spolky Jankovští žoldáci a Císařský regiment ve spolupráci s městem Votice, za podpory Středočeského kraje a Kraje blanických rytířů. „Bitva u Jankova je opomíjenou událostí českých dějin. Chceme na ni upozornit,“ řekla Lenka Kavková ze spolku Jankovští žoldáci, která poskytla i rozhovor.

Za akcí stojí spolky Jankovští žoldáci a Císařský regiment. Můžete je představit?

Jankovští žoldáci a Císařský regiment jsou dva úzce spolupracující spolky. Nijak výrazně se od sebe neliší, na dost akcích vystupujeme pro zjednodušení pod jedním jménem všichni společně. Jankovští žoldáci vznikli před 14 lety jako spolek působící na hradě Šelmberk, kdy jeho členové začali jezdit na akce po celé České republice i do zahraničí, a proto byla činnost na hradě přenechána jinému sdružení. Po přestěhování naší rodiny a sídla spolku do Jankovské Lhoty došlo i k přejmenování, aby byl název spolku výstižnější. Císařský regiment vznikl v roce 2011 se sídlem v Táboře z lidí, kteří se už mnoho let zabývali reenactmentem jiných období. Hlavním zájmem obou spolků je rekonstrukce života a boje vojáků z období třicetileté války a oživování starých řemesel a výrobních postupů.

Kde a jak se zrodila myšlenka uspořádat bitevní ukázku přímo na bojišti u Jankova?

Bitva u Jankova je významná událost českých dějin, která je často opomíjená a stojí ve stínu bitvy na Bílé hoře, což je veliká škoda. Před lety se bitevní ukázky u Jankova pořádaly v létě, ale nakonec se s pořádáním bitvy přestalo. Náš spolek se několikrát zúčastnil oživení pochodu „Po stopách bitvy u Jankova“, který se pravidelně koná v červnu pro cyklisty i pěší. A už tenkrát jsme se zajímali o to, jaké jsou možnosti znovu obnovení bitevních ukázek. Události rozhýbala pak vydaná kniha k 370. výročí bitvy, kdy se při výročí uspořádaly přednášky, pietní akty a drobná ukázková šarvátka. Tento ročník ještě nebyl organizován našimi spolky, ale velká část programu v Jankově byla zčásti, nebo zcela provedena našimi členy. Tehdejší organizátoři ale neprojevili zájem o pokračování a založení tradice. Ze strany obce Jankov a města Votice ale zájem byl, proto jsme se rozhodli v pořádání vzpomínkových akcí pokračovat.

Vzpomenete si na první ročník akce? Jak se povedl? V porovnání s připravovaným ročníkem, jak se akce vydařila?

První ročník bitvy bylo krásné počasí a velká účast diváků. Co se týká počtu účinkujících, bylo nás tu jen kolem padesátky, ale o to větší úsilí jsme vydali. Akci chvíli trvá, než se dostane do povědomí účinkujících i diváků, v dnešní době už se dostáváme k počtu účinkujících okolo 200, bojiště je doplněné kulisami jako historický tábor a ježky a šancovními koši opevněnými palposty. Na dynamice podívané přispívá jízda. U nás je vždycky nevyzpytatelné počasí, tak pro nás bude překvapení, jaké bude letos. Už jsme zažili +15 i -15 °C.

Kolik lidí se do akce zapojí? Odkud jsou a o jaké lidi jde?

Letos už se blížíme ke dvěma stovkám účinkujících. Finální počty budeme vědět asi až v průběhu akce, ale každý rok má počet účastníků zvyšující tendenci. Jedná se hlavně o české reenactory, ale máme i zahraniční účastníky z okolních zemí. Na bojišti uvidíte archeology, historiky, ale i učitele, auditory, účetní, ornitology, zedníky, kováře, prodavače… U spousty z nich vlastně ani nevím, jaké je jejich povolání, ale všichni mají společný zájem o historii a rekonstrukcím historických jednotek se věnují ve svém volném čase.

Jak je složité, co se týče oděvů a zbraní, se co nejvíce držet dobové skutečnosti?

Řekla bych, že velmi. Obzvlášť co se týče oděvů, byl v rámci třicetileté války výrazný posun v odění na začátku a na konci války. Tím, jak je Bílá hora oproti Jankovu známější, většina reenactorů má kostýmy na toto období, ale postupně se nám daří přecházet i v rámci odění na období 40. let. Výhodou dneška je dobrá dostupnost zdrojů a sdílení informací v rámci internetu. Na druhou stranu je to ošemetné, protože někdy člověk objeví věci, které by snad radši ani vidět neměl. (smích) V posledních letech došlo u většiny reenactorů k velkému progresu, co se týče střihů i použitých materiálů. U Jankova to i sami ocení, protože když je pak sníh a -15 °C, oděvy z vlny se hodí. Předpokládám, že nikdo z účastníků bitvy nechce být poraženým císařským vojákem… Tak tady nastupuje „absolutistická“ moc organizátorů. Velké regimenty mají už svá stálá místa a hlavní velitelé Hatzfeld a Torstenson jsou určeni dlouho dopředu a jejich regimenty tedy musí své velitele následovat. Regiment zemské hotovosti sem jezdí „prohrát“ každý rok a Melchiora Hatzfelda představuje jejich velitel Jiří Louda už od samého počátku. Neberou si to vůbec osobně, celá akce je vlastně divadlo a herci se prostě musí držet hlavních bodů scénáře.

Do jaké míry se při bojové technice držíte historických faktů?

Snažíme se vždy o nějaký rozumný kompromis mezi historickou přesností a bezpečností pro účinkující i přihlížející. Při vytváření scénáře se vždy inspirujeme skutečným popisem bitvy, vybíráme konkrétní události, které se zde odehrály a zkoušíme je do naší akce zakomponovat.

Jak je pro vás akce náročná? Co obnáší?

Akce je hlavně o kooperaci spousty lidí, dlouhodobé přípravě a plánování. Náročné to určitě je, proto je bitva u Jankova jedinou námi pořádanou akcí. Organizaci nám trochu usnadňuje domácí zázemí, které jsme si vytvořili přímo v Jankovské Lhotě, blíže už snad ani být nemůžeme. (smích) Na druhou stranu nás pořádání této akce obohacuje o nové zkušenosti a kladné reakce diváků i účinkujících jsou nám velkou odměnou a motivací při pořádání dalších ročníků. Těší nás zájem o akci ze strany obce Jankov a města Votice. Akce je realizována za podpory Středočeského kraje.

Jana Špačková