/VIDEO, FOTO/ Jak moc si v Teplýšovicích místní považují svůj poštovní úřad, doložil ukázkový případ ze začátku února. Místo nemocné pošťačky za „šaltr“ usedl starosta obce Josef Škvor.

Do poštovního úřadu to ze své kanceláře nemá daleko. Stačí seběhnout schody z prvního patra do přízemí. „Pan starosta je výborný poštmistr. Když tu zastupuje, zvládá všechno,“ chválí mladá maminka Michala Pojdová, která na poštu přijela s kočárkem a potomkem zaplatit místní poplatek za popelnici.

I taková reakce dokládá, jak jsou místní rádi, že kvůli posílání a vyzvedávání balíků nebo přebírání doporučených zásilek nemusejí jezdit do Kozmic nebo Benešova. Mnozí z nich si takové doby ale dobře pamatují. „V Teplýšovicích totiž pošta nikdy nebyla,“ připomněl starosta. Na rozdíl třeba od Chotýšan, kde poštovní úřad zachraňovali, v Teplýšovicích si tuhle vymoženost museli vydupat.

Pošta Partner slouží teplýšovickým od roku 2018

„O tom, že tu poštu chceme, jsme se domluvili už někdy v roce 2015. Ale přivést ji sem se nám dlouho nedařilo,“ přiznal Josef Škvor. „V republice byl stanovený určitý počet pošt a státní podnik neměl zájem otvírat další,“ vysvětlil. Do rukou Teplýšovickým ale nakonec přistál trumf v podobě zániku pošty v nedalekých Přestavlkách. Pak už stačilo vyřešit jen předisponování úřadovny z bodu A do bodu B. A tak se také stalo. Teplýšovická pošta tak klientům slouží už šestým rokem, od října 2018.

Když je ze starosty poštovní úředník:

Od samého začátku se jedná o provozovnu známou jako Pošta Partner. Obec je smluvním partnerem státního podniku Česká pošta a nabízí obdobné služby jako pošta klasická - přijímá dopisy, balíky, poukázky a SIPO. Vydává uložené dopisy a balíky. Když pošta v Teplýšovicích startovala, bylo nutné do mí zajistit pošťačku. Stala se jí asistentka na obecním úřadě. Část pracovního úvazku pracuje pro obec a část pro poštu. Obec za službu dostává od České pošty paušál a bonusy za provedené transakce. Získaná částka hradí část výplaty pošťačky. Zbytek doplácí obec.

Dopisy po vsi starosta neroznáší

Vzhledem k tomu, že na poště v Teplýšovicích pracuje pouze jedna pracovnice, má úřad jen dvě možnosti, jak řešit její nepřítomnost – zavřít, nebo chybějící sílu zastoupit. „Kdybychom měli poštu zavřenou, nemělo by smysl tady takovou službu vůbec držet,“ je přesvědčený starosta. Jenže takový záskok nemůže vykonávat každý. Pracovník pošty musí ovládat správné postupy. Pořád totiž jde o úřad. Proto takový pracovník musel před nástupem projít školením. Současně ale musel od České národní banky získat i osvědčení o nakládání s oběživem.

„Kromě paní pošťačky tohle všechno splňuji už jen já,“ usmál se Josef Škvor, který ale práci pošťáka zastává rád, i když pouze v poštovním úřadě. „Dopisy po vsi neroznáším,“ připomněl. Podle starosty není úplně jednoduché zaskočit chybějící kolegyni. Aby služba klapala jak má, tedy s minimem zavřených dnů, je také v malé teplýšovické poště potřeba dobře plánovat. Když všechno klapne jak má, je otevřeno celý týden, ale v různý čas.

„Vycházíme vstříc lidem, kteří přijíždějí z práce až navečer,“ sdělil starosta a mezitím otevřel mladé ženě za vstupními dveřmi, kterou zkontroloval pohledem bezpečnostní kamery u vchodu. Zákaznice si přišla pro balík. Starosta po vyslechnutí přání zákaznice usedl za stůl, vyplnil do počítače potřebné údaje a klientce podal ten správný balíček. „Pošťáka dělám opravdu rád,“ dodal s úsměvem teplýšovický starosta Josef Škvor.