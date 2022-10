V Benešově vyrábí teplo a teplou vodu Městská tepelná zařízení (MTZ) Benešov. Městská obchodní společnost k tomu používá plyn. „V tuto chvíli probíhá přepočítávání a kalkulace budoucích cen,“ potvrdil místostarosta s tím, že o výsledku propočtů a nových cenách bude ještě tento týden jednat také rada města.

Kvůli předešlému zdražení obdrželi obyvatelé výzvu k navýšení záloh. Do konce roku by jim do schránek měl přijít další takový dopis. „Dopisem nájemníky znovu vyzveme, aby si upravili zálohy. Tentokrát by to mělo být podle výpočtů skutečné spotřeby tepla v tom kterém konkrétním bytě,“ sdělil Roman Tichovský.

Město Benešov má nyní v držení necelé dvě tisícovky bytů. Městské teplo ale odebírají také obyvatelé bytů družstevních. Těm dopis s výzvou k navýšení záloh rozešle přímo dodavatel tepla, MTZ.

Také v Benešově se svého času „bouřili“ obyvatelé bytových domů proti ceně tepla dodávaného a účtovaného z centrálního městského zdroje. Obyvatelé některých z těchto domů revoltu dotáhli až tak daleko, že si pořídili vlastní plynovou kotelnu a odstřihli se od městských dodávek.

To za současných cen nepřipadá v úvahu. Jisté ale je, že velkoodběratel může mít, a zpravidla má, nákupní cenu nižší, než ten, kdo kupuje „v malém.“ Může se proto stát, že by „vzbouřenecké“ domy kvůli ceně tepla raději přešly zpět k odběrům z MTZ?

„I to je možné,“ připustil Tichovský. „Jasné, a o tom jsme už ve vedení města také hovořili, ale je, že do budoucna bude zapotřebí zajistit pro vytápění více alternativních zdrojů,“ dodal místostarosta.

Ve Voticích už letos?

Také ve Voticích prozatím ví jen to, že cena tepla v městských bytech nezůstane na současné úrovni. O kolik a odkdy ke zdražení dojde, dosud rozhodnuto nebylo. Ale stejně jako v Benešově výsledek určí propočty ovlivněné cenou plynu na burze.

„Ve Voticích se teplo zdražovalo na začátku letoška. Není ale vyloučeno, že k růstu ceny dojde ještě před koncem letoška,“ upozornil Jiří Čáp, jednatel společnosti Teplo Votice, v níž má město podíl 60 procent.

Podle jednatele město plyn nakoupilo za dobrou cenu. Jenže své služby si nechá zaplatit a ceny také upravuje, provozovatel přenosové soustavy. Ve Voticích proto ještě loni stál gigajoule 720 korun. Po úpravě letos odběratelé zaplatí už 990 korun za GJ bez DPH.

„Výpočty budoucí ceny zatím nemáme. Ale podle toho, jak sledujeme Energetický regulační úřad a také další kotelny, předpokládáme, že se cena vyhoupne na nějakých 1400 až 1500 korun za GJ,“ dodal Jiří Čáp.